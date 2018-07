Licence to build: LEGO James Bond Aston Martin DB5

LEGO is net Hollywood. De originaliteit is ver te zoeken tegenwoordig. Makkelijk scoren is ervoor in de plaats gekomen. Aan de hand van nieuwe producten die warme, vaak nostalgische herinneringen oproepen bij de doelgroep. Dat trekt immers aan als een magneet. Onder autoliefhebbers misschien nog wel het meest.Zo kwijlden petrolheads eerder weg bij de Lancia Stratos en Golf GTI Mk1 van LEGO, alsook een Bugatti Chiron uit maar liefst 3.600 steentjes . Maar nu hebben de Denen pas echt goud in handen. Dankzij een officiële samenwerking met Aston Martin en EON Productions, de maatschappij achter de James Bond-films.De eerste liefdesbaby (van waarschijnlijk nog vele) namens het kersverse trio is deze LEGO James Bond Aston Martin DB5. Compleet met diverse gadgets, oorspronkelijk bedacht door Q en voor het eerst te zien in Goldfinger uit 1964. Maar de iconische DB5 dook ook op in Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale, Skyfall en de jongste film over 's werelds beroemdste geheim agent, Spectre. Van draaiende kentekenplaat tot werkende schietstoel; het zit allemaal ook op de miniatuur van LEGO.In de doos zitten 1.290 steentjes en daar betaal je € 169,99 voor. Bestellen kan per direct, mits je VIP bent bij LEGO. Anders moet je wachten tot 1 augustus. Maar wie een beetje James Bond in zich heeft gaat daar natuurlijk niet op wachten. Bovendien is LEGO VIP simpel en gratis.