1ste klap is een daalder waard met Batmobile golf cart 8 juni 2018

Golfkarretjes zijn er in vele soorten en maten . Maar zo bont als deze officieel geheten Gotham Golf Cart heb je het wellicht nog nooit gezien. Het mini-gevaarte is overduidelijk geïnspireerd op The Thumbler uit de meest recente Batman-films, zonder enige twijfel de indrukwekkendste Batmobile tot dusver.Je tegenstander ziet je al aankomen. Nog maar te zwijgen over de snelheid waarmee de Gotham Golf Cart kan naderen. Trap 'm op z'n staat en hij perst er 60 km/h uit, volgens maker Hammacher Schlemmer. Kortom, nog voordat jij een ijzer of houten 7 van het tassenrek achterop hoeft te halen om jouw slag te slaan, zal je opponent al met knikkende knieën staan. Wedden? Eén dingetje misschien wel; de prijs