Waarom de Mercedes onder de elektrische auto's nu uit Korea komt

Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 zit boordevol vernieuwingen

De Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 zijn misschien wel het ultieme bewijs dat we voor innovaties tegenwoordig in Azië moeten zijn. Beide auto's zijn tot de nok toe gevuld met vernieuwende oplossingen, zoals zonnepanelen op het dak en een snellader die zijn naam eer aandoet. Zodra de accu van een Ioniq 5 al bijna vol zit, zijn de concurrenten met het Volkswagen-platform (Skoda Enyaq iV, Volkswagen ID.4) net over de helft. Zelfs voor mooi design, kun je tegenwoordig bij de Koreanen terecht.

Mercedes en BMW zijn verworden tot trendvolgers

Ondertussen zijn Mercedes en BMW verworden tot trendvolgers. Nog maar drie jaar geleden sprak ik een technicus van BMW die beweerde dat de dieselmotor de toekomst heeft. Misplaatste Duitse arrogantie. Beide Zuid-Duitse merken mengen zich nu weliswaar in het elektrische geweld, maar wat ze doen, is niet grensverleggend.

De BMW iX3 maakt niet bijster veel indruk

De BMW iX3 maakt niet bijster veel indruk. De conclusie van collega Igor Stuifzand is meedogenloos: eigenlijk is de iX3 zijn meerprijs ten opzichte van zijn concurrenten niet waard. Prima auto, maar niet meer dan dat. En dat is precies wat we tot voor kort ook altijd schreven als we in een nieuwe Hyundai of Kia reden.

De elektrische Mercedes EQA zet geen maatstaven

Zoals collega Bart Smakman snel klaar was met de Mercedes EQA, een compacte elektrische suv. Bart schreef onomwonden dat je voor vooruitstrevende techniek beter bij Nissan kunt aankloppen. Had hij zoiets tien jaar geleden over een Mercedes beweerd, dan was-ie smakelijk uitgelachen. Maar anno 2021 is er geen speld tussen te krijgen, want Mercedes en BMW zetten geen maatstaven op het gebied van snelladen, actieradius of stroomverbruik.

Tekenen van herstel bij BMW en Mercedes

Er zijn tekenen van herstel. De actieradius van de BMW i4 (590 kilometer), die eind 2021 op de markt komt, is eindelijk op Tesla-niveau. Eveneens nog dit jaar verschijnt de Mercedes EQS, een elektrische S-klasse met een rijbereik van 700 kilometer. Het zou een glorieuze rentree van beide merken kunnen zijn, maar ik denk eigenlijk dat we eraan moeten wennen dat de verhoudingen in de autowereld nooit meer worden zoals in het brandstoftijdperk.