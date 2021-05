Zou je een vaarbewijs nodig hebben voor de Rolls-Royce Boat Tail?

De drie klanten waarmee Rolls-Royce samenwerkte, wilden graag een design dat is geïnspireerd op een J-Class-zeiljacht. De eerste Rolls-Royce Boat Tail - er worden er dus drie gebouwd - is voor een echtpaar dat reeds een klassieke Rolls-Royce Boat Tail uit 1932 in zijn collectie heeft.

Rolls-Royce Boat Tail is langer dan een S-Klasse

Op de foto's komt het niet zo goed over, maar de nieuwe Boat Tail is maar liefst 5,8 meter lang. Ter vergelijking: een Mercedes S-Klasse Lang meet slechts 5,2 meter in de lengte. Rolls-Royce noemt geen technische details, maar als we naar het formaat en het silhouet van de auto kijken, dan gokken we dat de Boat Tail is gebaseerd op de oude Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé.

Picknickmand met heel veel drank achterin

Opvallend is het langgerekte houten dek achter de cabine. Daaronder schuilt geen conventionele bagageruimte, maar een soort picknickmand, die toegankelijk is via twee vleugeldeuren. Rolls-Royce-rijders lusten wel een slok kennelijk (hopelijk niet als ze moeten rijden), want we zien vooral champagneflessen en wijnglazen achterin liggen.

Porsche Boxster Spyder-achtig stoffen dak

Zoals je kunt zien, is de Rolls-Royce Boat Tail aan de achterkant ook uitgerust met twee klaptafeltjes en zelfs een parasol. Een dak heeft hij ook, al moet je die er zelf opzetten en vastklikken (Rolls-Royce-eigenaren hebben daar bedienden voor). De stoffen kap lijkt een beetje op die van de Porsche Boxster Spyder.



Rolls-Royce Sweptail duurste auto ter wereld

Dat coachbuilding nu terug is, zoals Rolls-Royce zegt, klopt niet helemaal. Dat was het al, want in 2017 onthulde het Britse luxemerk de unieke Rolls-Royce Sweptail. De naar verluidt duurste nieuwe auto ter wereld is gebaseerd op een Rolls-Royce Phantom Coupé en kostte zo'n 13 miljoen euro.