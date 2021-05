Rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over Nederlandse sjoemeldiesels

Dieselgate, hoe zat het ook alweer? In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang de boel besodemieterd had. In hun dieselmodellen zat een stukje software verborgen dat kon detecteren wanneer een auto op een rollenbank werd getest en schakelde de motor dan over op een schoon programma. Op die manier leidde Volkswagen de autoriteiten om de tuin.

Dat Volkswagen fout zat, heeft het Europese Hof van Justitie eind vorig al besloten. Dat oordeel zet de kluisdeur wagenwijd open voor eigenaren van sjoemeldiesels om schadevergoedingen te eisen.

Schadevergoeding: geldbedrag of auto teruggeven

Nu zijn de Nederlandse Volkswagen-rijders aan de beurt om te cashen. De zaak is aangespannen door Stichting Car Claim en dient tegen Volkswagen, de Nederlandse importeur Pon en softwareleverancier Bosch. De stichting zegt dat meer dan 180.000 automobilisten zich bij de massaclaim hebben aangesloten. We wisten niet dat zo veel mensen in een sjoemeldiesel van Audi, Seat, Skoda of Volkswagen rijden.

“Waar hebben de Nederlandse gedupeerden recht op?”

Waar hebben de Nederlandse gedupeerden recht op? Volgens de stichting kan het variëren van een schadevergoeding tot het recht om de auto terug te geven aan de dealer en de koopprijs terug te krijgen. We denken terug aan een eerdere schikking die Volkswagen heeft getroffen met 240.000 klanten, die samen 750 miljoen euro kregen. Dat kwam neer op 1350 tot 6250 euro per persoon.

Volgens nu.nl heeft de rechtbank drie dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. De uitspraak volgt waarschijnlijk later dit jaar.