Zo ver kom je met de elektrische Hyundai Ioniq 6 en 7

Dat de elektrische cross-over van Hyundai de naam Ioniq 5 heeft, verraadt natuurlijk al dat er ook andere nummers komen. In 2022 is het de beurt aan de Hyundai Ioniq 6, die twee jaar later wordt gevolgd door de Ioniq 7. Dat is nog ver weg, maar toch heeft Hyundai alvast wat details over de twee nieuwe stekkerauto's bekendgemaakt.