De Cupra Born is "dé elektrische auto voor car lovers", zo lezen wij in het bijgesloten persbericht. Hij biedt "een sportief design, krachtige elektromotoren, [...] achterwielaandrijving en maximaal rijplezier." Maar als wij dan verder kijken, dan zien we dat de specificaties van de Cupra Born nagenoeg overeenkomen met die van de Volkswagen ID.3.

Elektrische Cupra Born in twee vermogensversies

Net als de ID.3 is de Born er in twee vermogensversies: 150 pk of 204 pk. Om de Cupra toch nog een beetje anders te maken dan de Volkswagen, is er vanaf 2022 een e-Boost Performance-pakket leverbaar. Dat legt het vermogen op 231 pk. Daarmee sprint de Born in 6,6 seconden naar 100 km/h (als je de 58 kWh-batterij hebt). In combinatie met de 77 kWh-accu is dat 7,0 seconden.

Actieradius van maximaal 540 kilometer

Cupra geeft voor beide e-Boost Performance-versies respectievelijk een actieradius van 420 en 540 kilometer op (dat is minder dan Volkswagen voor de ID.3 opgeeft). Volgend jaar komt er ook een variant met 45 kWh-batterij. De Born kan snelladen met 125 kW. Als je de juiste laadpaal vindt, dan zit je na ongeveer 35 minuten weer op 80 procent laadniveau.

Wielophanging en stuurinrichting anders

Cupra zegt het niet met zoveel woorden, maar we gaan ervan uit dat de wielophanging en de stuurinrichting marginaal anders zijn afgesteld ten opzichte van de Volkswagen ID.3. Het Dynamic Chassis Control (DCC) - dat ook leverbaar is op de ID.3 - heeft vier rijstanden: Range, Comfort, Individual en Cupra.

Dashboard heeft ander design dan VW ID.3

De Cupra Born is een paar centimeter korter dan de ID.3, maar dat heeft alleen maar te maken met de bumpers, die iets minder ver uitsteken. Standaard wordt de elektrische hatchback geleverd op 18-inch wielen; 19- of 20-inch is ook mogelijk. In de cabine zijn standaard sportstoelen gemonteerd. Het dashboard heeft dezelfde indeling als dat van de ID.3, maar wijkt qua design af.

Er komt geen Seat-versie van de Cupra Born

Voor elektrorijders die zitten te wachten op een Seat-variant van de Volkswagen ID.3 hebben we slecht nieuws. Die komt er niet. Seat heeft besloten dat de Born alleen voorbehouden blijft aan Cupra. In Nederland komt de Cupra Born later dit jaar op de markt. Hij is vanaf juni te bestellen.