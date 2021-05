Als sportieve M is de elektrische BMW i4 beter te pruimen

Het elektrische M-model wordt binnen nu en twee weken onthuld, maar is - uiteraard, kunnen we wel bijna zeggen - gelekt via social media. Over de specificaties van de BMW i4 M Performance weten we dan ook nog weinig. BMW heeft bij de lancering van de gewone i4 al laten weten dat er een 530 pk sterke sportversie komt en dat lijkt deze te zijn. Hij gaat in ongeveer 4 seconden van stilstand naar 100 km/h.

BMW M-buitenspiegels met twee pootjes

Wat zien we op deze via Instagram gelekte foto? Een BMW i4 in een fijne lichtblauwe lakkleur, met een agressiever gestileerde voorbumper, een M-logo in de 'grille' en speciale M-buitenspiegels. Bovendien lijkt het alsof de auto iets lager op zijn sportieve M-wielen staat. En dat kan-ie visueel wel gebruiken. De reguliere i4 lijkt een beetje op stelten te staan.

BMW i4 komt 590 kilometer ver op een accu

Begin 2020 liet BMW de Concept i4 zien: een opvallend vormgegeven studiemodel dat een preview was op de BMW i4. Er komen meerdere uitvoeringen van de BMW i4 op de markt. Welke dat precies zijn, is nog niet bekend, en wat voor batterijen ze bij zich dragen ook nog niet. BMW laat alleen weten dat de versie met de langste adem maximaal 590 kilometer kan halen op een volle acculading.