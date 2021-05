ID.X Concept - De Volkswagen ID.3 voor leaserijders die van opschieten houden

Volkswagen heeft de ID.X Concept nog niet officieel onthuld. Deze foto's komen van de Linkedin-pagina van topman Ralf Brandstätter, die een ommetje mocht maken in het prototype. Na de rit was hij uiteraard 'begeistert', want de ID.X is 200 kilogram lichter dan de Volkswagen ID.3 en heeft 333 pk en vierwielaandrijving. Daarmee sprint de Volkswagen ID.X in 5,3 seconden naar 100 km/h. En hij heeft zelfs een driftmodus!

Volkswagen ID.X als rijdende markeerstift

Volgens Brandstätter is de ID.X gebaseerd op een ID.3 met 62 kWh-batterij. Hij is voorzien van ID.4 GTX techniek, maar heeft niet de 77 kWh-accu van de sportieve elektro-suv gekregen. Volkswagen koos voor een 82 kWh-exemplaar. En zoals je op de foto's kunt zien, staat de Volkswagen ID.X op stevige lichtmetalen wielen en is hij onder handen genomen met een fluorescerende markeerstift. Het is nog niet zeker of de ID.X het productiestadium haalt, aldus Brandstätter.

Elektrische Volkswagen ID.4 GTX met 299 pk

De eind april geïntroduceerde Volkswagen ID.4 GTX is het eerste model onder het nieuwe sportieve GTX-label. Hij haalt op een volle 77 kWh-batterij een bereik van 480 kilometer en heeft geen achterwielaandrijving - zoals de reeds leverbare ID.4-modellen - maar vierwielaandrijving. Met zijn vermogen van 299 pk snelt de ID.4 GTX in 6,2 seconden naar 100 km/h. De begrenzer grijpt nu bij 180 km/h in, niet bij 160 km/h, zoals bij de andere ID.4's.