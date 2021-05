Hap, slik, weg! Zo'n grote 'muil' heeft de elektrische Ford F-150 Lightning

Amerikanen zijn raar. Ze kopen massaal veel te grote pick-ups die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. In de top tien van de bestverkochte auto's in de Verenigde Staten in 2020 staan liefst vijf trucks: de Toyota Tacoma op tien (238.806 stuks), de GMC Sierra op negen (253.016), de Ram 1500 (563.676), de Chevrolet Silverado (586.675) en de Ford F-150 (787.422). Die laatste staat al decennia op die plek.

Oude naam keert terug op de Ford F-150 Lightning

Dus is het voor Amerikanen een 'big deal' dat de F-150 nu met een elektrische aandrijflijn op de markt komt. De schok was zelfs al groot toen Ford een hybrideversie introduceerde. Voor de elektrovariant stoft de fabrikant een oude typeaanduiding af: Lightning. Die werd van 1993 tot 1995 en van 1999 tot 2004 ook gebruikt voor een high performance-versie van de F-150: de SVT Lightning.

Twee elektromotoren met 571 pk en 1050 Nm

En high performance is de nieuwe Ford F-150 Lightning ook. Hij heeft twee elektromotoren met in totaal 571 pk en 1050 Nm. Daarmee sprint de bijna 3000 kilo zware truck (hij haalt het qua gewicht niet bij de GMC Hummer EV) in zo'n 4,5 seconden naar 100 km/h. Volgens Ford komen er twee batterijpakketten beschikbaar voor de F-150 Lightning. De kleine is goed voor een bereik van 370 kilometer, de grote voor 480 kilometer.

De F-150 Lightning kan je huis van stroom voorzien

De F-150 Lightning kan met maximaal 150 kW snelladen. Dan is de batterij (welke van de twee meldt Ford niet) in ongeveer 40 minuten weer voor 80 procent vol. Aan een gewone laadpaal of wallbox duurt het tot 100 procent opladen zo'n 8 uur. Interessant is dat de F-150 Lightning ook stroom kan teruggeven. Met Ford Intelligent Backup Power is het mogelijk om een huis van elektriciteit te voorzien, bijvoorbeeld in het geval van uitval.

Mag aanhanger van maximaal 4500 kilo trekken

Voor de F-150 Lightning heeft Ford geen volledig nieuw platform ontwikkeld. Hij is gebaseerd op de gewone F-150, maar dan met een versterkt frame en onafhankelijke wielophanging achter. In de laadback mag maximaal voor 907 kilo aan spullen worden geladen. Voorin de enorme 'frunk' past 400 liter aan bagage. De F-150 Lightning kan verder een aanhanger trekken van liefst 4500 kilo, maar dat zal de range geen goed doen.

Stopcontacten voor laptop, tv, en meer

Al heeft Ford ook daaraan gedacht. In de laadbak van de F-150 Lightning zitten sensoren, die kunnen meten hoeveel gewicht erin ligt. Op basis daarvan past de boordcomputer van de pick-up het verwachte bereik aan. Zowel voor- als achterin zitten stopcontacten waarop je gereedschap, een laptop, een tv, of meer kunt aansluiten. In de 'frunk' zit een gemakkelijk schoon te maken bak waarin je eten of drinken kunt koelen met ijs.