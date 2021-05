Tesla accepteert sinds maart bitcoins. En nu opeens niet meer ...

Ergens in maart is Tesla als eerste autofabrikant ter wereld begonnen met het accepteren van bitcoin. Met andere woorden: als je een Tesla wilde kopen, kon je ook afrekenen met de virtuele munt. Maar nu opeens is dat weer van de baan. In een verklaring zegt Elon Musk zich zorgen te maken over de CO2-uitstoot van bitcoins.

Dat Tesla hier nu pas achterkant, is gek

Dat is op zich niet gek. Maar het is wel gek dat die zorgen nu komen bovendrijven. Zoals gezegd: Tesla heeft eerder dit jaar zo'n 1,5 miljard dollar in bitcoins gestoken en zag ook de betaling via cryptovaluta wel zitten. En dat terwijl het uitstootprobleem van bitcoins al veel langer bekend is.

Stroomvretende computers minen bitcoin

Bitcoins moeten 'gedolven' worden. Niet met een pikhouweel en een hamer, maar met computers. Duizenden daarvan staan te ronken om ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen en zo bitcoins te minen. Het stroomverbruik van al die computers neemt bovendien steeds toe, omdat het meer en meer rekenkracht kost om nieuwe bitcoins te vinden.

Net zoveel elektriciteit per jaar als Italië

Chinese onderzoekers becijferden dat het minen van bitcoins in 2024 zo'n 300 terawattuur aan elektriciteit gaat kosten. Dat is meer dan Italië en Saoedi-Arabië in 2016 verbruikten. Als de bitcoin een land zou zijn, zou hij op de twaalfde plek staan op de wereldwijde ranglijst van stroomverbruikers.

Elon Musk houdt investering in bitcoin wel

Hoe dan ook, dit is al jaren bekend. En het is onmogelijk dat Elon Musk hier nu pas achterkomt. Bovendien is het een beetje hypocriet. De betalingen met bitcoins worden stopgezet, maar de 1,5 miljard dollar die Tesla in bitcoins heeft geïnvesteerd blijft gewoon staan. In april verkocht de fabrikant 10 procent van zijn cryptomunten, wat een winst van 100 miljoen dollar opleverden.