Eerste review DS 9 E-Tense: 82.580 euro goedkoper dan een Mercedes S-klasse

Wat valt op aan de DS 9 E-Tense?

Het is een wonder dat de DS 9 überhaupt bestaat, want in Europa is weinig vraag naar Franse limousines. We waarderen dat DS het toch probeert en niet bang is om in dezelfde klantenvijver te vissen als de Duitse bullenbakken Audi, BMW, Mercedes en hun Zweedse vriendje Volvo.

Het design van de DS 9 is een happening. De ontwerpers schetsten een stijlvolle sedan en leefden zich uit met een prominente grille, talrijke chroomaccenten en verzonken handgrepen. Ze trokken een blikje met subtiele verwijzingen naar de illustere voorganger uit 1955 open. Zo had de oer-DS knipperlichten aan weerszijden van het dak en de DS 9 heeft daar oranje positielichten. Ze zitten er vooral voor de leuk, maar ook om passagiers in het donker te wijzen op de locatie van het achterportier. Het zwarte dak verwijst ook naar vroeger.

Als je de DS 9 met rood leer bestelt, dan zul je het krijgen ook. Het gehele dashboard, het stuur en de armsteunen worden ermee bekleed en het loopt in horlogebandmotief over alle stoelen. DS spreekt zelf van ‘een overvloed aan leder’ – het bewijs dat de weldaadknop op 11 staat.

Wat is er goed aan de DS 9 (2021)?

De DS 9 heeft een forse wielbasis van 2,9 meter. Hij staat op het nieuwe EMP2-platform en daarmee onderscheidt hij zich van de Peugeot 508. Die lange wielbasis vergroot zijn verkoopkansen in China (waar de fabriek staat) en wij lange Nederlanders zijn er ook blij mee. Rechts achterin heb je zoveel beenruimte dat het aanlokkelijk is om een chauffeur aan te nemen. Onze testauto heeft het Opera-interieur, met een luxe armsteun inclusief bediening voor de massagefunctie en een extra knop om de passagiersstoel naar voren te schuiven voor meer beenruimte.

“De DS 9 legt je in de watten.”

Wij sturen toch liever zelf. De DS 9 legt je in de watten met zijn weelderige veercomfort, fluisterstille cabine en soepele plug-in hybride aandrijflijn. Een camera bij de binnenspiegel ‘leest’ de toestand van het wegdek en past de vering en schokdemping daarop aan. Dit haalt de scherpe randen van verkeersdrempels en dwarsrichels.

Als je een DS 9 koopt, ga je waarschijnlijk veel tijd op de snelweg doorbrengen. Daar is de limousine op zijn best, want dankzij het soepele veercomfort en de geïsoleerde cabine waarin je amper wind- of afrolgeluiden hoort, lijkt het vlaggenschip van DS haast over de weg te zweven.

DS levert zijn vlaggenschip altijd als plug-in hybride. Een slimme keus, want dan beslis jij hoe de limousine zich gedraagt: krachtig en snel wanneer de 1,6-liter benzinemotor en de 110 pk sterke elektromotor samen hun schouders eronder zetten (225 pk), of juist fluisterstil en zuinig. DS communiceert een accucapaciteit van 11,9 kWh en een maximale elektrische actieradius van 48 kilometer. Niet happy met die 225 pk of 48 km? Weet dan dat eind 2021 een krachtiger DS 9 met 360 pk volgt en begin 2022 een versie met een grotere actieradius van ongeveer 60 kilometer.

Wat kan er beter aan de DS 9?

De voorstoelen van de DS 9 zitten meer dan prima, maar zijn geen masterclass in voortreffelijke stoelarchitectuur. De massagefunctie en de uitschuifbare zitting kunnen niet verbloemen dat ze ietwat vormloos zijn en daardoor niet nauw aansluiten op je lichaam. Bovendien voelen ze niet bepaald zacht aan. In een Franse limousine verwacht je neer te vlijen in een fauteuil, maar in de DS 9 plemp je gewoon je beide billen in een stoel.

Vreemde ontwerpkeuzes kunnen een auto karakter geven. Zoals de ‘nepknipperlichten’ bij de C-stijlen. Maar de DS 9 heeft ook een paar dingen die ons storen. Zoals de brede middentunnel; voor een auto met veel beenruimte achterin, zit de bestuurder niet heel ruim. En hoezo was er wél budget voor een roteerbare klok op het dashboard, maar niet voor een degelijke satelliet voor de adaptieve cruise control. Het plastic uitsteeksel voelt belachelijk goedkoop aan. En voor een auto met ‘hypermoderne technologieën’ is de achteruitrijcamera niet kwistig met pixels.

De DS 9 blinkt uit in veercomfort, maar de rijeigenschappen zijn zozo. Dat zit ‘m vooral in de vage besturing. Dan kan een auto nog over 225 pk en een Sport-stand beschikken, als-ie niet lekker stuurt, beleef je daar weinig lol aan. Kortom, lekker in de Comfort-stand blijven rijden .

Wanneer komt de DS 9 en wat is de prijs?

De prijzen van de DS 9 beginnen bij 57.890 euro voor de Performance Line+. Een chique naam voor het huidige basismodel. De uitrusting is alles behalve basis, met schokdemping die het wegdek ‘leest’, geavanceerde led-koplampen en een 12-inch touchscreen met navigatie.

Je vraagt je af waarom je 60.790 euro zou betalen voor de DS 9 Rivoli+ en het antwoord is adaptieve cruise control, een 360-gradencamera en de voorstoelen met uitschuifbare zitting, verwarming en een massagefunctie.

De belangrijkste reden om voor de Rivoli+-uitvoering te kiezen, is dat je vervolgens voor 4950 euro het Opera-interieur met rood leer kunt bestellen. Durf je dat niet aan, dan levert de DS voor hetzelfde geld een 'overvloed' aan zwart leer.

Wat vind ikzelf van de DS 9?

Vooraf kon ik de DS 9 moeilijk plaatsen; bokst het nieuwe vlaggenschip van DS soms op tegen de Mercedes S-klasse? Absoluut niet: met een basisprijs van circa 140.000 euro speelt de S-klasse in een heel andere league. Als sedan in het D-segment kun je de 57.890 euro kostende DS 9 beter beschouwen als een luxe alternatief voor een Volkswagen Passat. Niet dat het uitmaakt, want zwevend over de Nederlandse snelwegen voel je je zo relaxt als in een S-klasse.