Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 19

Top - Roest staat de nieuwe Land Rover Defender best goed

Oude Land Rovers (en Range Rovers) hebben geen al te beste reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en roestgevoeligheid. Maar bij de nieuwste modellen heeft Land Rover die gremlins toch wel onder controle, zou je denken. En dat is ook zo, maar toch roest deze kersverse Land Rover Defender als een malle. Kijk maar eens naar de foto's ...

Top - Gefacelifte Volkswagen Tiguan Allspace: de lange-benen-suv is terug



Bijna een jaar gelden werd de gefacelifte Volkswagen Tiguan voorgesteld. Waarom Volkswagen zo lang heeft gewacht met het lanceren van de opgefriste Tiguan Allspace is ons een raadsel, maar hier is-ie eindelijk: de suv voor passagiers met extreem lange benen.

Top - De BMW 128ti zaagt aan de poten van de Ford Focus ST



BMW waagt zich op een terrein, waar het heel lang niet is geweest: dat van de pocket rockets, de boy racers – de GTI. Ook keert een embleem terug waaraan zoete herinneringen kleven. We maken kennis met de jongste en misschien wel de allerleukste variant van de huidige 1-serie: de BMW 128ti.



Flop - Amerikanen zien voor het eerst een rotonde en begrijpen er niets van

In Nederland kom je om de paar kilometer een rotonde tegen. En wat je daar ook van vindt, het zorgt wel voor een betere verkeersveiligheid. Althans, als je begrijpt hoe een rotonde werkt. Want de allereerste rotonde in Rowan County, Kentucky, zorgde voor twijfel, verwarring en onveilige situaties. Amerikaanse automobilisten begrijpen er namelijk niets van, zoals je kunt zien in deze video.



Flop - Onverlaten slopen motor uit Lancia Delta Integrale! Maken hem elektrisch



We roepen niet zo snel 'heiligschennis!', maar in dit geval kunnen we het s-woord nog maar nét inslikken. Want de motor verwijderen uit een Lancia Delta HF Integrale en hem elektrisch maken is toch wel controversieel. De 2,0-liter turboviercilinder gaf de Integrale nou juist zijn karakter.



Flop - Politicus die verbod op bellen achter het stuur steunt, rijdt auto tijdens Zoom-vergadering



Dit verzin je niet. Andrew Brenner - een Republikeinse senator van de staat Ohio - is vóór een verbod op bellen achter het stuur. Maar op de dag dat die wetgeving werd geïntroduceerd, werd hij gesnapt tijdens een Zoom-vergadering. Hij probeerde net te doen alsof hij in een kantoor zat mee te luisteren, maar was eigenlijk aan het autorijden.