Voor de bpm op de Alfa Romeo Giulia GTA kun je een hele Giulia kopen

De Alfa Romeo Giulia GTA is een soort Giulia CSL of Giulia GT3 RS. Want de letters GTA staan voor 'Gran Turismo Alleggerita', waarbij het laatste woord 'lichter gemaakt' betekent. De aanduiding werd door Alfa Romeo voor het eerst gebruikt in 1965, toen het merk de iconische Giulia Sprint GTA introduceerde.

Alfa Romeo Giulia GTAm zonder achterbank

Alfa Romeo heeft de Giulia GTA lichter gemaakt door veel koolstofvezel te gebruiken, lichtgewicht wielen met centrale wielmoer te monteren en voor een Akrapovic-uitlaatsysteem te kiezen. In de Giulia GTAm is het merk zelfs nog verder gegaan. Het model heeft geen achterbank (wel een rolkooi) en is opgetrokken uit nóg meer lichte materialen dan de GTA, waardoor hij 100 kilo lichter is geworden (1520 kilo).

Biturbo V6 uit de Alfa Romeo Giulia Q

Voor de aandrijving van de Giulia GTA zorgt de bekende 2,9-liter biturbo V6 van Alfa Romeo. Die is in de Giulia Q goed voor 510 pk, maar is voor de GTA en GTAm gekieteld naar 540 pk. Wie in de Giulia GTAm gebruikmaakt van launch control, zit al in 3,6 seconden op 100 km/h. Daarmee is hij 0,3 seconden sneller dan de Giulia Q.

Voor 2 ton krijg je er wel een race-uitrusting bij

Alfa Romeo noemt de Giulia GTA/GTAm een cadeautje aan de liefhebbers. Wat het presentje gaat kosten, is nu dus bekend: 222.112 euro voor de GTA en 226.888 euro. Er worden niet meer dan vijfhonderd stuks gebouwd. Kopers krijgen er een speciale autohoes en een volledige race-uitrusting (helm, overall, handschoenen en schoenen) bij.