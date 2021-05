Waarom je liever deze GTI wilt hebben dan een klassieke Volkswagen Golf GTI

Eigenlijk was de Peugeot 309 voorbestemd om ter wereld te komen als Talbot Arizona. De compacte hatchback moest de Talbot-Simca Horizon vervangen. Maar omdat PSA alweer snel de stekker uit het in 1980 herboren merk trok, verscheen de auto in 1985 als Peugeot 309. De ietwat plompe 309 was tussen de elegante 205 en 305 een vreemde eend in de bijt. Ook wat zijn naamgeving betreft.

Eerste 309 GTI met 130 pk



Aanvankelijk werd de Peugeot 309 alleen als vijfdeurs hatchback aangeboden. Om zijn marktaandeel te vergroten, introduceerde Peugeot in 1987 ook een driedeurs variant. Getriggerd door het succes van de 205 GTI, bracht Peugeot dat jaar ook een 309 GTI op de markt. Die snelle versie had dezelfde 1,9-liter injectiemotor als de krachtigste 205. Deze achtkleps viercilinder leverde 130 pk, grofweg evenveel als de Volkswagen Golf GTI 16V onder de kap had.

Sneller dan Golf GTI G60



Door de verplichte invoering van een katalysator werd de motor wat tammer, maar Peugeot was niet voor één gat te vangen. Het lepelde de 160 pk sterke zestienklepper uit de nieuwe 405 MI16 in de 309. Daarmee kon de 309 GTI 16V wedijveren met de Golf GTI G60 - je weet wel, met die storingsgevoelige G-lader. Alleen had je de Franse hot hatch 'al' voor 46.600 gulden (21.146 euro), terwijl je voor de Golf G60 58.705 gulden (26.639 euro) moest neertellen. En toch sprintte de 309 ruim een halve seconde sneller naar de 100 km/h: 7,8 vs. 8,3 s. Topsnelheid? 220 vs. 216 km/h ...



M3's pesten met een Peugeot 309 GTI



In vergelijkende tests van die tijd werd de Peugeot 309 GTI geroemd om zijn fantastische gasrespons en de ongelooflijk snelle tussensprints. Hij hield een BMW M3 of Ford Sierra RS Cosworth gewoon bij! Daarnaast bleek de snelle Fransman en veel leuker speelkameraadje dan de Golf GTI, maar dan wel voor de geoefende bestuurder. De nietsvermoedende huisvader die in een te snel ingezette bocht plots van het gas ging, werd ingehaald door de de kinderen op de achterbank. Juist dit gemene trekje oefende veel aantrekkingskracht uit op de ervaren amateur-coureurs.



Helaas werd de 309 nooit het succes dat Peugeot voor ogen had en de 309 GTI bleef helemaal een zeldzame verschijning. Tegenwoordig zie je er nooit meer eentje. Dat komt ook doordat veel 309's GTI hun leven onvrijwillig zijn geëindigd als boomknuffelaar.



Origineel Nederlandse auto



Deze origineel Nederlandse 309 GTI 16V in de schitterende kleur Miami Blue is gelukkig een uitzondering. Hij ziet er wonderwel ongeschonden uit. Er staat nog geen 107.000 kilometer op de teller, en zelfs dát is hem niet aan te zien. Op de foto's kunnen we geen krasje of deukje ontdekken en ook het originele 15-inch lichtmetaal oogt om door een ringetje te halen. Hetzelfde geldt voor het blauw-zwarte interieur met de halfleren sportstoelen. Afgaand op het aanbod bij het verkopende bedrijf, hebben ze daar wel iets met Peugeots. Volgens het kentekenrapport is de auto al bijna 10 jaar bij de huidige eigenaar. Die heeft kennelijk moeite om afscheid te nemen, want de vraagprijs van 24.950 euro ligt zelfs boven de nieuwprijs van 1992! Toch moeten we ons bedwingen om niet naar Witmarsum te rijden ...