Gefacelifte Volkswagen Tiguan Allspace: de lange-benen-suv is terug

De ontzettend succesvolle Volkswagen Tiguan werd in 2007 geïntroduceerd, maar pas van de tweede generatie (vanaf 2016) kwam een versie met lange wielbasis, de Tiguan Allspace. Wereldwijd is dat de bestverkochte variant; meer dan 50 procent van de Tiguan-verkopen betreft een Allspace. Al is dat niet helemaal eerlijk ten opzichte van de gewone Tiguan, want in veel markten wordt alleen het langere model verkocht. In Europa - waar beide auto's leverbaar zijn - is de verhouding 80:20 in het voordeel van de 'korte' Tiguan.

Volkswagen Tiguan Allspace optioneel als zevenzitter

De gefacelifte Volkswagen Tiguan Allspace heeft een 11 centimeter langere wielbasis, wat niet alleen de passagiers op de tweede zitrij extra ruimte geeft, maar ook de toepassing van een derde zitrij mogelijk maakt. Optioneel is de Tiguan Allspace dus een zevenzitter. Zijn bagageruimte bedraagt maximaal 1920 liter.

Diepere grille, andere lichten en meer Touareg-trekjes

Kijk je naar de buitenkant van de vernieuwde Volkswagen Tiguan Allspace, dan valt de imposante neuspartij op. De grille is dieper in de voorbumper getrokken, waardoor de Tiguan nu op een kleine Touareg lijkt (de grote suv is in Nederland niet meer leverbaar). Ook de koplampen zijn anders, met een opvallender tekening van de dagrijverlichting en een naar achteren getrokken streepje 'eye-liner' à la de Golf 8. Achter zien we eveneens nieuwe lichtunits, terwijl de modelnaam Tiguan nu in afzonderlijke letters wordt uitgespeld op de achterklep.

Dashboard Tiguan Allspace grotendeels gedigitaliseerd

Net als bij de Golf en de vernieuwde Arteon, wordt ook het interieur van de Tiguan voor een deel gedigitaliseerd. Centraal is een groot touchscreen in het dashboard geplaatst, dat de taken van traditionele knoppen grotendeels overneemt. Daarnaast krijgt de Volkswagen Tiguan het nieuwe MIB3-multimediasysteem, waarbij de onlinefuncties verder zijn uitgebreid. Ook de veiligheidsuitrusting ging erop vooruit: de Tiguan wordt leverbaar met Travel Assist, dat - met de hulp van de adaptieve cruisecontrol en de actieve rijstrookassistent - de besturing en het gasgeven en remmen deels uit handen neemt.

Kiezen uit drie benzinemotoren en twee diesels

Volkswagen brengt de Tiguan Allspace in drie uitvoeringen op de markt: als Life, Elegance en R-line. Op motorgebied valt er vooralsnog te kiezen uit drie benzinemotoren (1.5 TSI met 150 pk en 2.0 TSI met 190 of 245 pk) en twee diesels (2.0 TDI met 150 of 200 pk). De gefacelifte Volkswagen Tiguan Allspace komt pas in oktober op de markt. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend.