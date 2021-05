Roest de nieuwe Land Rover Defender nu al? Ja, maar dat is met opzet

Het is de bedoeling. Heritage Customs - een 'veredelaar' uit Apeldoorn, die zich specialiseert in Defenders - biedt niet alleen 22-inch lichtmetalen wielen voor de nieuwe Land Rover Defender aan, maar ook verroeste zijroosters en traanplaten. De rat rod-look past bij een ruige offroader, vindt het bedrijf. Heritage Customs - dat mede is opgericht door de Nederlandse ontwerper Niels van Roij - heeft speciaal hiervoor zelfs een nieuwe techniek ontwikkeld.

Roestige wielen op de Land Rover Defender kan ook

Er wordt een dun laagje aluminium, messing, brons, titanium, zink of zelfs goud op een plaatdeel gespoten. Dat neemt dezelfde flexibiliteit aan als het onderliggende materiaal en blijft, volgens Heritage Customs, gegarandeerd twintig jaar goed. Na het aanbrengen van het laagje, kan het worden gepolijst, geborsteld, geschuurd of geoxideerd, waarbij dat laatste voor een roestige look zorgt. Door het materiaal te sealen, stopt de corrosie. Het roestige effect kan niet alleen op exterieurelementen worden toegepast, maar ook op lichtmetalen wielen en zelfs in het interieur.