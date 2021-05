Wie wil er nog een mpv? De elektrische Mercedes EQT wordt geen verkooptopper

Alright, even een stuk voorgeschiedenis. Van 2002 tot en met 2005 leverde Mercedes-Benz de weinig succesvolle Mercedes Vaneo. De opvolger ervan was de Mercedes Citan, die was gebaseerd op de Renault Kangoo. De Citan was er als bestelbusje, maar ook als mpv: de Citan Tourer. Beide auto's krijgen binnenkort een opvolger; de nieuwe Citan Tourer komt ook als luxere T-Klasse op de markt. En daar weer van introduceert Mercedes ook een elektische variant: deze EQT. Kunnen jullie het nog volgen?

Mercedes EQT in twee versies

De Mercedes EQT komt er uit te zien als deze Mercedes Concept EQT, maar dan heel licht afgeleukt. We verwachten dat de wielen (hier in maatje 21 inch) kleiner zullen worden en dat natuurlijk dat skateboard uit de kofferbak zal verdwijnen. Het interieur blijft zoals het is, met een opvallend klein infotainmentscherm (de EQT is en blijft een verkleed werkbusje). Voor een comfortabele instap naar de tweede en derde zitrij heeft de EQT twee grote schuifdeuren. De bijna 5 meter lange Mercedes EQT (er is ook een kortere vijfzitsversie) komt in 2022 op de markt.

Actieradius van zo'n 245 kilometer

Hij zal dan zijn uitgerust met de 102 pk en 245 Nm sterke elektromotor van de Renault Kangoo. Met zijn 44 kWh-batterij haalt die een actieradius van zo'n 245 kilometer, dus zal in ieder geval de vijfzits Mercedes EQT een soortgelijke afstand kunnen bereiken. Snelladen kan de auto met 75 kW. Dan is de batterij na ruim 40 minuten weer voor 80 procent gevuld.