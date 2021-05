Op deze volledig elektrische Porsche Macan moet je nog twee jaar wachten

Na vele digitale testkilometers en honderden rondjes op het testcircuit in Weissach, is het nu tijd voor de elektrische Porsche Macan om de openbare weg op te gaan. Hij moet worden getest bij lage en hoge temperaturen, in droge en natte klimaten, bij regen, wind en zonneschijn. Belangrijk voor een elektrische auto is ook dat hij duizenden keren zonder problemen kan worden opgeladen en leeg gereden.

Opvolger Porsche Macan komt volgend jaar

De elektrische Porsche Macan is niet gebaseerd op de huidige Macan. Volgend jaar komt er een opvolger van de compacte suv van Porsche, die nog gewoon met verbrandingsmotoren beschikbaar zal komen. De stekker-Macan komt als eerste model op het nieuwe PPE-platform te staan (Premium Platform Electric). Het is door Audi en Porsche samen ontwikkeld.

Met het 800 volt-systeem van de Porsche Taycan

Over de techniek van de elektrische Macan is nog weinig bekend. We weten wel dat hij hetzelfde 800 volt-systeem heeft als de Porsche Taycan. De voordelen daarvan zijn kort gezegd: een kortere laadtijd, een lager accugewicht, minder hitte in de aandrijflijn en een compactere bouw. Volgens Porsche wordt de elektrische Macan "het sportiefste model binnen zijn segment".