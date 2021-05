Om onderscheid tussen de drie modelversies te maken, gebruikt Mercedes een cijfercode. De eerder door ons geteste versie is de Mercedes EQA 250, met één elektromotor, 190 pk, 373 Nm en een actieradius van 426 kilometer. Daar komen nu de Mercedes EQA 300 4Matic en EQA 350 4Matic bij.

Mercedes EQA 350 in 6 tellen naar 100 km/h

Beide hebben twee elektromotoren en dezelfde 66,5 kWh-batterij als de EQA 250. De Mercedes EQA 300 4Matic heeft een vermogen van 228 pk en 390 Nm koppel. Daarmee gaat hij in 7,7 seconden naar 100 km/h, waarmee hij 1,2 tellen sneller is dan de EQA 250. De EQA 350 4Matic komt tot 292 pk en 520 Nm, en is al na 6,0 seconden door de standaardsprint heen. Alle EQA's hebben een begrensde top van 160 km/h.

Elektrische actieradius rond de 425 kilometer

Maar dan het belangrijkste: de actieradius. Volgens Mercedes ligt die voor de drie EQA-modellen ongeveer gelijk: de EQA 250 haalt 426 kilometer, de EQA 300 tussen de 400 en 424 kilometer en de EQA 350 tussen de 409 en 430 kilometer. In onze actieradiustest van de Mercedes EQA 250 kwamen we bij een constante snelheid van 100 km/h tot een bereik van 341 kilometer.

EQA laadt minder snel dan de concurrentie

De maximale laadsnelheid van de Mercedes EQA ligt op 100 kW. En dat is niet erg indrukwekkend in deze klasse. De Volkswagen ID.4 en Nissan Ariya zijn in theorie iets sneller, en de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 blazen de concurrentie omver met meer dan het dubbele: 220 kW. Als je een EQA aan een snellader hangt, is hij na een half uur weer voor 80 procent vol.

Nauwelijks duurder dan de Mercedes GLA

De prijs dan. Mercedes heeft de EQA 250 vanaf 49.995 euro in de prijslijst staan. Voor de nieuwe EQA 300 4Matic en EQA 350 4Matic betaal je minimaal 55.440 en 58.163 euro. En daarmee is de Mercedes EQA helemaal niet zo veel duurder dan de niet-elektrische Mercedes GLA, waarop hij is gebaseerd. De compacte suv is er vanaf 49.126 euro.