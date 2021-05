Renault is nog 'nouvelle vague' over de elektrische Mégane E-Tech Electric

'Het groenste automerk van Europa' is natuurlijk marketingtaal, want als we de ambities van Renault zo bekijken wordt de Franse fabrikant helemaal niet de groenste. In 2030 wil Renault dat negen op de tien verkochte auto's een (semi-)elektrische aandrijflijn heeft. En daarmee gaat het bedrijf minder ver dan sommige concurrenten, die over negen jaar al voor 100 procent elektrisch gaan. We zullen het zien. Renault is een groot concern, dat ook auto's verkoopt in landen waar van een elektrische infrastructuur nog geen enkele sprake is.

Zeven geëlektrificeerde modellen van Renault

Tussen nu en 2025 introduceert Renault zeven nieuwe modellen in het C- en D-segment, die allemaal geëlektrificeerd zullen zijn. De Renault Arkana is daarvan de eerste. Veel interessanter, wat ons betreft, is de Renault Mégane E-Tech Electric. Die komt in 2022 op de markt, als een apart model naast de reguliere Renault Mégane. Op het moment van schrijven is het elektrische modellengamma van Renault uitgedund tot slechts de Renault Zoe en de Renault Twingo Z.E, dus kan de stekker-Mégane niet snel genoeg komen.

Renault Mégane E-Tech Electric met nieuw logo

Bijgaande foto verraadt nog weinig, maar we kunnen wel zien dat de carrosserie van de Renault Mégane E-Tech Electric behoorlijk overeenkomt met die van de gewone Mégane. De enige verschillen die wij kunnen zien, zijn de achterlichten (die slanker zijn), de led-lichtbalk (die nu kaarsrecht is en geen knik naar onderen maakt) en het nieuwe Renault-logo, dat debuteerde op de Renault 5 Prototype. Het dashboard van de Mégane E-Tech Electric is typisch EV, met een digitale cockpit die bijna naadloos overloopt in een groot, verticaal infotainmentscherm.

Actieradius van maximaal 450 kilometer

In oktober onthulde Renault de Mégane EVision, als voorproefje op de Mégane E-Tech Electric. Die laatste is 15 centimeter korter dan de huidige Mégane, maar biedt wel meer binnenruimte. De auto heeft standaard voorwielaandrijving en een vermogen van 217 pk. Met zijn 60 kWh-batterij komt de Renault Mégane E-Tech Electric maximaal 450 kilometer ver. Het watergekoelde pakket kan met maximaal 130 kW worden geladen, wat een laadsnelheid betekent van 260 kilometer per half uur.