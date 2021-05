Bel Guinness World Records! Want de benzineprijs was nog nooit zo hoog

Op het moment van schrijven meldt consumentenorganisatie United Consumers dat de gemiddelde landelijke adviesprijs 1,897 euro is, maar dat kan bedrag kan zomaar nog verder omhoog gaan. Vanmorgen stond voor een liter benzine bijvoorbeeld 1,895 euro vermeld, wat precies het record uit oktober 2021 is.

Er wordt nog steeds minder getankt dan normaal

Het is enigszins vreemd dat de benzineprijs nu op een recordniveau staat. Door de aanhoudende coronacrisis wordt er nog steeds minder getankt dan normaal. Een jaar geleden daalde de prijs spectaculair door de ineens opdrogende vraag en kon je voor een relatief laag bedrag je tank volgooien.

Vat olie wordt duurder door herstellende economie

Een vat olie kost momenteel minder dan in 2012 (70 dollar ten opzichte van 100 dollar), maar is door de herstellende wereldeconomie wel duurder aan het worden. Bovendien blijft de vraag naar vliegtuigkerosine enorm laag, waardoor de oliemaatschappijen hun kosten via de automobilisten proberen terug te verdienen.

In Nederland hoogste benzineprijs van Europa

Ongeveer 20 procent van de benzineprijs wordt bepaald door de prijs van ruwe olie. In Nederland betalen we 45,6 procent accijns en 21 procent btw, waardoor we hier de hoogste benzineprijs van Europa hebben. In buurlanden België en Duitsland betaal je zo 50 cent minder, want daar schommelt een liter momenteel rond de 1,40 euro.