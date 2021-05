Chiptekort: bij VLD Nedcar zitten 3000 medewerkers tijdelijk thuis

Op donderdag en vrijdag werden bij VDL Nedcar in het Limburgse Born geen auto's geproduceerd. Daardoor zaten 3000 werknemers twee dagen thuis. Vandaag is de fabriek weer open gegaan. De productieachterstand die is opgelopen, moet later dit jaar worden ingehaald. Al is het zeer waarschijnlijk dat VDL Nedcar nog vaker de tijdelijk de deuren moet sluiten.

VDL Nedcar heeft last van wereldwijde tekort aan computerchips

De oorzaak is het wereldwijde tekort aan computerchips als gevolg van de coronacrisis. Door de lockdowns en het vele thuiswerken is er een veel grotere vraag naar chips ontstaan. Chips voor videogameconsoles, computers, laptops, servers en meer. Diverse bedrijven zijn chips gaan hamsteren, wat het probleem voor anderen alleen maar groter heeft gemaakt.

Productie van chips lag stil door strenge lockdowns

Daarbij zijn er ook problemen met de productie van chips. Diverse fabrieken hebben stilgelegen door strenge lockdowns en bovendien waren er op een aantal plaatsen productieproblemen, zoals onder meer in Texas, waar een strenge koudegolf voor veel onheil zorgde, en in Taiwan, waar door de aanhoudende droogte te weinig water beschikbaar is voor het productieproces.