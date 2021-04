Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 17

+ Top - Android Auto officieel in Nederland. Wij leggen het uit

Android Auto - dat sinds kort officieel beschikbaar is in Nederland - is het speciale besturingssysteem van Google voor in de auto. Hiermee kun je navigeren, muziek afspelen of makkelijk inkomende belletjes en berichtjes beantwoorden. In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over Android Auto.

+ Top - Volkswagen ID.4 GTX: Eerste model van elektrische GTI-serie

Een Volkswagen Golf GTI sprint in 6,2 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 250 km/h. Daar heb je in Nederland niets aan, maar de cijfers klinken goed als je in de kroeg een wedstrijdje ver plassen probeert te winnen. Dus hoe moet dat dan als je een elektrische Volkswagen ID.4 GTX hebt? Opscheppen over een topsnelheid van 180 km/h werkt niet.

+ Top - Winst Tesla stijgt met 2637 procent! Maar niet door de verkoop van auto's ...

Spectaculaire cijfers van Tesla. Over de eerste drie maanden van 2021 schreef de autofabrikant van Elon Musk een nettowinst van 438 miljoen dollar op een omzet van 10,4 miljard dollar. Dat is een toename van 2637,5 procent. Maar dat komt niet op het conto van de verkoop van auto's …

+ Top - Aston Martin V12 Speedster brengt de jaren 50 naar het nu

De Aston Martin DBR1 uit 1956 is een van de duurste auto's ooit geveild. In 2017 werd er eentje afgehamerd op 22,5 miljoen dollar. In die zin is de nieuwe Aston Martin V12 Speedster een koopje. Hij kost 765.000 pond (bijna 880.000 euro), exclusief belastingen. En hij wordt - net als de DBR1 - de komende jaren vast meer waard ...

- Flop - Onderzoek: 'plug-in hybrides verbruiken vier keer zoveel als opgegeven'

De plug-in hybride Jaguar E-Pace P300e heeft een WLTP-verbruik van 1 op 50. In onze testweek kwamen wij echter niet verder dan 1 op 14,5, dus dat nieuwe Duitse onderzoek geloven wij wel. De conclusie daarvan luidt dat plug-in hybrides ongeveer vier keer meer verbruiken als opgegeven.

- Flop - Amerikaanse beurswaakhond onderzoekt mislukte 1 april-grap Volkswagen

Weten jullie het nog, een maand geleden, toen de rest van de Nederlandse autopers in een mislukte 1 april-grap van Volkswagen trapte? De Amerikaanse tak van het merk zou zogenaamd zijn naam veranderen in 'Voltswagen'. Dit om de overgang naar elektrische mobiliteit luister bij te zetten. Volkswagen ging met de grap volledig de mist in. Ook omdat de Amerikaanse beurswaakhond nu een onderzoek is gestart.

- Flop - Vijftig tinten grijs: Nederlandse Audi E-Tron GT-rijders zijn kleurloos

Leaserijders, we houden van jullie. Maar dat betekent ook dat we jullie de ongepolijste waarheid moeten kunnen zeggen. Jullie zijn flets en kleurloos! Want kijk dit nou: vierentwintig exemplaren van de elektrische Audi E-Tron GT op Nederlandse bodem, allemaal in het zwart of in het grijs. En dat terwijl je zoveel spannendere kleuren had kunnen kiezen …

- Flop - Heb je geen smaak? Dan is dit de Tesla Model S voor jou!

Dit is de Caviar Model Excellence 24K. En als je denkt dat die naam al ordinair is, dan heb je de auto nog niet gezien. Want deze Tesla Model S kun je eigenlijk alleen rijden als je een Russische maffiabaas bent. Zo'n kaalgeschoren kleerkast in een trainingspak, met te veel ringen om z'n vingers en een gouden ketting boven weelderig krullend borsthaar.