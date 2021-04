Onderzoek: 'plug-in hybrides verbruiken vier keer zoveel brandstof als opgegeven'

De nieuwe WLTP-methode waarmee het brandstofverbruik van auto's wordt gemeten, is waarheidsgetrouwer dan de oude NEDC-methode. Toch zijn de verschillen tussen het opgegeven verbruik en het werkelijke verbruik nog steeds groot, vooral bij plug-in hybrides, die met een volle batterij aan hun WLTP-test beginnen.

Eigenaren gebruiken hun auto niet zoals bedoeld is

En dat lijkt in de praktijk nou precies het probleem te zijn, aldus Duitse onderzoekers van het Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI). Ze analyseerden informatie van meer dan 100.000 plug-in hybrides uit Canada, China, Duitsland, Nederland, Noorwegen en de VS. En wat blijkt? Eigenaren gebruiken de auto's niet zoals ze bedoeld zijn.

Plug-in hybrides in de praktijk vier keer viezer

In de praktijk stoten plug-in hybrides tussen de 50 en 300 gram CO2 per kilometer uit, zo blijkt uit onderzoek. En dat is tot wel vier keer meer dan de uitstoot tijdens laboratoriumtesten (zowel NEDC als WLTP). Het probleem is tweeledig: plug-in-eigenaren rijden meer dan algemeen wordt aangenomen (de elektrische range is dus niet afdoende) én ze laden hun auto niet vaak genoeg op.

Meeste PHEV-rijders gebruiken alleen hybridemodus

In theorie zouden stekkerhybrides de eerste vijftig kilometer bijvoorbeeld elektrisch moeten kunnen afleggen, maar er zijn nauwelijks mensen die ze zo gebruiken. De meeste berijders hebben hun auto altijd in de hybridemodus staan, waarbij de brandstofmotor regelmatig bijspringt of zelfs de boel overneemt.

Veel mensen laden hun plug-in hybride nooit overdag op

Volgens de onderzoekers laden PHEV-rijders hun auto vrijwel nooit op tijdens een werkdag of tijdens andere dagelijkse beslommeringen. Ze stellen voor om automobilisten aan te moedigen hun plug-in hybrides beter te gebruiken: om ze vaker op te laden en om ze meer op stroom alleen te rijden.