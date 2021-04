Citroën terug naar de VS! Passen die Amerikanen wel in de Ami?

Vooruit, officieel is de Citroën Ami geen auto. Hij valt in dezelfde categorie als de Biro: een elektrisch karretje met een topsnelheid van 45 km/h. Je hoeft geen rijbewijs te hebben om in een Ami of Biro te rijden. Vooral in Amsterdam zie je de kleine wagentjes overal. Voorheen mocht je ze bijvoorbeeld op de stoep voor niets parkeren, maar daar heeft de gemeente een stokje voor gestoken.

Gebaseerd op Citroën Ami One Concept

De Ami is gebaseerd op de Ami One Concept uit 2019 en is door Citroën opgezet voor een zo efficiënt mogelijke productie. Kijk maar eens goed naar de carrosserie van de minivierwieler: de voor- en achterkant zijn uitwisselbaar en de portieren zijn symmetrisch, zodat ze zowel links- als rechtsom kunnen worden gemonteerd.

Citroën Ami komt maximaal 70 kilometer ver

Iedereen vanaf 16 jaar met een brommerrijbewijs (oudere Nederlanders hebben dat automatisch) mag in de Citroën Ami rijden. Hij kan dus maximaal 45 km/h en haalt een elektrische actieradius van zo'n 70 kilometer. Steek je de stekker in een gewoon stopcontact, dan is de Ami binnen 3 uur weer vol. Aan een wallbox gaat het sneller.

Ingezet als deelauto via Free2Move

Maar goed, hij komt naar Amerika dus. Free2Move postte een foto van de Ami op LinkedIn, met daarbij de teksten 'From France with Love' en 'Coming to Washinton DC'. Hij zal worden ingezet als deelauto, waarbij je met de Free2Move-app het karretje voor een korte rit kunt huren. In de VS zal het even wennen zijn, want daar zijn ze gewend aan enorme suv's en pickups. De Citroën Ami is maar 2,4 meter lang.