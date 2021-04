Vijftig tinten grijs: Nederlandse Audi E-Tron GT-rijders zijn kleurloos

We schrijven 'leaserijders', want we gaan er gevoeglijk vanuit dat de meeste Audi E-Tron GT's in Nederland zakelijk worden gereden. En zoals gezegd, die elektrische sportwagens zijn allemaal grijs of zwart. Misschien mogen extraverte tinten niet van de leasemaatschappij, dat zou kunnen. Maar we denken dat het gewoon de leaserijders zelf zijn die geen kleur durven te bekennen.

Eerste vierentwintig Audi E-Tron GT's in Nederland

De eerste vierentwintig Audi E-Tron GT's zijn in Nederland gearriveerd. En zoals je op de foto's kunt zien, is dat een droevige bedoening, met veel donkergrijs en zwart. Er staat welgeteld één witte bij. En dat terwijl je de elektrische Audi E-Tron GT en RS E-Tron GT ook in Tangorood, Ascariblauw en Tacticalgroen kunt bestellen. Een kleur naar wens is eveneens mogelijk (wat is nou 6000 euro op een prijs van een ton?).

Een kwart kiest voor de sportieve Audi RS E-Tron GT

Volgens Audi zijn er al veel bestellingen voor de E-Tron GT binnengekomen; een kwart van de geïnteresseerden kiest voor de sportieve Audi RS E-Tron GT. Veel kleur zit er niet in die bestellingen, zo ziet ook Audi. Het merk schrijft licht spottend in zijn persbericht dat toekomstige eigenaren vooral kiezen voor "spannende tinten grijs": Daytonagrijs (46 procent), Kemoragrijs (13 procent) en Mythoszwart (21 procent).

Precies 80 procent kiest voor zwart of grijs

Precies 80 procent durft dus niet uit de band te springen. En in de overgebleven 20 procent zitten vast nog Nederlanders die voor wit of zilver gaan. Kom op, mensen! Als je meer dan 100.000 euro stukslaat op een volledig elektrische vierdeurs sportwagen (maximaal 646 pk), dan mag je er toch wel een beetje lol van hebben?