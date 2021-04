Kia verandert van naam! Piet, Henk, Klaas: wat wordt het?

Nog steeds Kia.

Het enige verschil is dat de Zuid-Koreaanse fabrikant eerst officieel Kia Motors heette en nu gewoon Kia. "De nieuwe naam weerspiegelt de verbrede visie van het merk", zo schrijft de Nederlandse importeur, die nu geen Kia Motors Nederland B.V. meer heet, maar Kia Nederland B.V. Met andere woorden: we moeten Kia niet meer als autofabrikant zien, maar als een leverancier van mobiliteit.

Kia EV6 wordt een belangrijke elektrische auto

Duurzame mobiliteit, moeten we eigenlijk zeggen, want Kia is lekker bezig op elektrogebied. De nieuwe Kia EV6 - een stekker-suv in de klasse van de Volkswagen ID.4 - wordt een belangrijke auto, net als zijn broertje: de Hyundai Ioniq 5. Beide zijn in staat om enorm snel te laden. Veel sneller dan de concurrentie.

Naamsverandering zegt het publiek waarschijnlijk niks

"Dat het weglaten van één woord zo'n groot effect kan hebben", zegt Léan Verstoep, directeur van Kia Nederland, over de 'nieuwe' naam van zijn bedrijf. Maar waarschijnlijk is het effect helemaal niet zo groot. Dit soort naamsveranderingen zegt het publiek helemaal niks. Kia blijft Kia. Dat nu de toevoeging 'Motors' weg is, heeft vooral intern consequenties. Want nu moet al het briefpapier worden aangepast ...