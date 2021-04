Heb je geen smaak? Dan is dit de Tesla Model S voor jou!

Caviar is kennelijk een 'luxemerk', dat Apple iPhones en Sony PlayStations bekleedt met echt goud. En iets dergelijks hebben ze nu dus ook gedaan met de elektrische Tesla Model S Plaid+. De Amerikaanse stekkersedan is aangekleed met een dubieuze bodykit en smoelt nu als een meerval, met een somber afhangende vissenmond. Alle goudkleurige exterieurdetails zijn van echt goud. In het interieur gaat de wansmaak natuurlijk gewoon door …

Voorbijgangers zullen zich inderdaad omdraaien, maar niet van bewondering

"Stel je voor dat je in deze auto rijdt", schrijft Caviar op zijn website: "met een respectabele, hoogkwalitatieve oliekleurige carrosserie en een verblindende gloed van goud. […] Als je denkt dat voorbijgangers zich zullen omdraaien en met bewondering naar je zullen kijken, dan heb je dat niet mis." Nou, wij denken dat 'je' het dan wél mis hebt. Voorbijgangers zullen zich inderdaad omdraaien, maar niet met een blik van bewondering. Afgrijzen eerder, of hilariteit om zoveel kamperkitsch.

Caviar Model Excellence 24K is een Tesla Model S Plaid+ van 250.000 euro

Caviar wil de Model Excellence 24K in een oplage van 99 exemplaren bouwen, maar dat lijkt ons vrij optimistisch, om eerlijk te zijn. Een Tesla Model S Plaid+ - 2,1 seconden naar 100 km/h, topsnelheid van 322 km/h, 837 kilometer actieradius - kost in Nederland 149.990 euro. Wil je de gouden Caviar, dan moet je ongeveer 250.000 euro neertellen! En ja, er zullen in het Midden-Oosten of in China was een stel nieuwe rijken rondlopen die hebberig worden van de Model Excellence 24K. Maar of dat er 99 zullen zijn ...