Android Auto in Nederland: wij leggen je het Google-besturingssysteem uit

Wat is Android Auto precies?

Misschien heb je er weleens van gehoord of gebruik je het zelfs al: Android Auto. Dankzij deze software van Google - die nu eindelijk officieel in Nederland te gebruiken is - navigeer je veilig, bel je gemakkelijk of luister je muziek in de auto. Je koppelt je smartphone met het infotainmentsysteem van de wagen om het te kunnen gebruiken. Dat gaat meestal met een usb-kabel, maar sommige auto’s bieden ook al ondersteuning voor Android Auto Wireless, oftewel de draadloze versie.

Eenmaal gekoppeld gebruik je Android Auto vanaf het thuisscherm. Op dat scherm vind je verschillende snelkoppelingen van apps die jij veel gebruikt en zelf kunt instellen. Alle applicaties draaien op jouw eigen smartphone, wat verschillende voordelen biedt. Apps kun je hierdoor bijvoorbeeld eenvoudig updaten. Ontwikkelaars moeten hun apps wel klaarstomen voor gebruik met Android Auto. De interface moet namelijk bestaan uit grote en duidelijke knoppen. Dat zorgt voor gemakkelijke bediening en minimale afleiding tijdens het rijden.

Bedienen kan trouwens ook via je stem en Google Assistent. Geef een stemcommando om iemand te bellen of een bepaalde artiest af te spelen op Spotify. De Assistent kan ook binnenkomende sms’jes of WhatsApp-berichten voorlezen. Ook hierbij geldt weer: alles voor de veiligheid.

Werkt het wel in mijn (nieuwe) auto?

Wil je weten of jouw huidige auto ondersteuning heeft? Of heb je misschien een nieuw model op het oog en wil je weten of Android Auto daarin werkt? Bekijk dan de website van Google of neem even contact op met je autodealer. Kan jouw auto hier niet standaard mee overweg? Dan download je simpelweg de losse Android Auto-app om te gebruiken op je smartphone zelf. Start de app en gebruik zo Android Auto.

Beschikbaarheid in Nederland en downloaden

Vanaf 2015 vind je Android Auto al mondjesmaat in auto’s van allerlei verschillende merken. Vanaf eind maart 2021 is de software pas echt officieel te gebruiken in Nederland. Stiekem kon dat echter al veel eerder, door Android Auto handmatig te installeren. Vanaf Android 10 (de meest recente versie is Android 11) is de dienst trouwens ook al standaard op een smartphone te vinden.

Android Auto downloaden en installeren kan vanaf begin 2021 dus gewoon via de Google Play Store. Levert dat toch wat problemen op? Check dan de tip om Android Auto te downloaden, waarin in drie stappen wordt uitgelegd hoe je dat makkelijk doet en installeert.

Android Auto-review op Android Planet

Benieuwd naar de ervaringen van Android Auto in de praktijk? Lees dan de Android Auto review op Android Planet. Je kunt ook de onderstaande videoreview bekijken. Daarin praten we je binnen enkele minuten helemaal bij over de software voor in de auto.

Werking van Android Auto is soms nog instabiel

Android Auto is dus officieel in Nederland te gebruiken, maar veel mensen hebben er nog steeds regelmatig problemen mee. De werking van de software luistert in de praktijk namelijk erg nauw. Om het perfect werkend te krijgen, ben je afhankelijk van verschillende factoren.

Natuurlijk heb je een smartphone nodig, met daarop de applicatie. Ook een auto met een juist infotainmentsysteem en natuurlijk een usb-kabel (of goede wifi-verbinding) om je telefoon daarmee te verbinden zijn benodigd.

Het kan maar zo zijn dat een bepaalde softwareversie van Android Auto net niet werkt in jouw auto, of dat alleen een specifieke kabel zorgt voor een goede verbinding. Dan is er ook nog de softwareversie van het systeem in de auto zelf die problemen kan opleveren.

Problemen en oplossingen

Heb jij toch problemen met Android Auto en ben je op zoek naar een oplossing? Check dan deze 9 tips als Android Auto niet werkt. Wil je van Android Auto af? Lees dan hoe je Android Auto helemaal kunt verwijderen van je toestel. Draait je smartphone op Android 10 of Android 11? Dan is ‘t niet te verwijderen, simpelweg omdat het een systeem-app is en dus al op je telefoon is voorgeïnstalleerd.

En wat is Android Automotive dan?

Naast Android Auto is er ook nog Android Automotive. Dat kun je zien als de opvolger van Android Auto. Automotive zit echt in de auto verweven. Daardoor kun je ook allerlei sensoren uitlezen en heb je meer mogelijkheden. Zet bijvoorbeeld de airco aan met je stem, regel de stoeltemperatuur of check snel waar het dichtstbijzijnde oplaadpunt is om even bij te laden.

Android Automotive is slechts op een handjevol automodellen te vinden en daardoor nog erg exclusief, terwijl je Android Auto in honderden modellen kunt gebruiken, al dan niet via een later gekocht en geïnstalleerd systeem. Lees de Automotive review op Android Planet, waarin de applicatie in een Polestar 2 werd getest.

Ook heb je voor Automotive geen losse smartphone nodig om te koppelen, zoals bij Android Auto. Meer overeenkomsten en verschillen tussen beide systemen lees je tot slot in deze vergelijking tussen Android Auto en Android Automotive.