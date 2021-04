Sterker nog, als we alleen naar de verkoop van auto's kijken, heeft Tesla verlies gedraaid. Want van de 438 miljoen dollar nettowinst is 518 miljoen dollar afkomstig van emissiecredits en komt 101 miljoen dollar door de verkoop van bitcoin. De omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal iets meer dan 10 miljard dollar. In de eerste drie maanden van 2020 lag die nog op 6 miljard dollar.

Tesla verkoopt emissiecredits aan andere fabrikanten

Ook in het laatste kwartaal van 2020 (en daarvoor) leunde Tesla sterk op de verkoop van emissiecredits. Het werkt zo: een autofabrikant als Fiat heeft te weinig schone auto's in zijn leveringsprogramma om aan de strenge Europese emissie-eisen te voldoen. Fiat betaalt Tesla dan een flink bedrag (honderden miljoenen) om elektrische, uitstootloze Tesla's bij zijn eigen auto's te mogen optellen.

Tesla kocht voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin

Verder streek Tesla in de afgelopen drie maanden dus 101 miljoen dollar winst op met de verkoop van bitcoin. Het bedrijf kocht begin dit jaar voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin en verkocht daar recent alweer 10 procent van. Volgens Elon Musk is dat om te laten zien dat bitcoin een volwaardig alternatief is voor traditionele betaalmiddelen. Wij nemen dat met een korreltje zout ...