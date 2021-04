Aston Martin V12 Speedster brengt de jaren 50 naar het nu

De Aston Martin DBR1 is een open raceauto uit de jaren vijftig, waarvan slechts vijf exemplaren zijn gebouwd. Met achter het stuur coureurs als Jack Brabham, Stirling Moss, Carroll Shelby en Jim Clark won de DBR1 in 1959 de titel in het World Sports Car Championship. Ook schreef hij in hetzelfde jaar de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam.

Volledig open sportwagen zonder dak en voorruit

Meer dan zestig jaar later is de Aston Martin V12 Speedster een soort ode aan de roemruchte DBR1. Hij is een volledig open sportwagen zonder dak en voorruit, waarmee hij een interessante moderne trend volgt. Want naast de V12 Speedster zijn er ook de Ferrari Monza SP1 en SP2, de McLaren Elva en de Lamborghini SC20.

Aston Martin V12 Speedster met twinturbo V12

Aston Martin bouwt slechts achtentachtig exemplaren van de V12 Speedster. Het model wordt aangedreven door een 5,2-liter twinturbo V12 met 700 pk en 753 Nm. Vreemd is dat Aston Martin heeft gekozen voor een achttraps automaat van ZF, niet voor een handbak. Want dat druist toch een beetje in tegen de link met de ruige racewagen van vroeger.

Bij 318 km/h spatten de vliegen uit elkaar op je helm

Hoe dan ook, om prestaties zit je niet verlegen in de Aston Martin V12 Speedster. Hij gaat in 3,4 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 318 km/h per uur. Of je dan nog comfortabel achter het stuur zit, wagen we te betwijfelen. De luchtdruk tegen je helm - want die moet je echt op - is dan zo groot dat je nekspieren het zwaar te verduren krijgen.