Hyundai Kona N: Voor als je wilt scheuren, niet snelladen

De Hyundai Kona is een bekende op het Nederlandse wegdek, vooral in elektrische vorm. Een zeldzaamheid gaat waarschijnlijk deze Hyundai Kona N worden (ook omdat niet bekend is of hij naar Nederland komt). Aan zijn lijf geen elektrische aandrijflijn of hybridetechniek. Onder de kap ligt gewoon een 280 pk sterke 2,0-liter turbomotor.