Ook Honda wordt volledig elektrisch ... maar pas in 2040

Honda is een van de grootste autofabrikanten ter wereld, al merken wij daar in Europa weinig van. In Nederland verkoopt Honda zo'n 1200 auto's per jaar. Het merk levert hier de Jazz, Civic, HR-V, CR-V en de elektrische Honda e. In de jaren tachtig was Honda veel succesvoller op de Nederlandse markt. Toen verkocht de importeur gemiddeld meer dan 12.000 auto's per jaar. En in de jaren negentig lag dat consequent tussen de 8000 en 9000.

Elektrische Honda e is fantastisch én teleurstellend

Honda introduceerde vorig jaar zijn eerste elektrische auto: de Honda e. Het retrofuturistische hatchbackje stuurt fantastisch en heeft een fenomenaal interieur, maar laat op andere gebieden steken vallen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar onze actieradiustest: het bereik houdt niet over, zeker niet voor de prijs die je moet betalen voor de Honda e. Maar goed, er komen meer elektrische auto's van Honda, zo zegt de nieuwe CEO van Honda, Toshihiro Mibe.

Honda steekt 40 miljard euro in ontwikkeling

Hij verwacht dat elektrische auto's en waterstofauto's in 2030 zo'n 40 procent van de Honda-verkopen zullen uitmaken. Vijf jaar later moet dat percentage op 80 procent liggen. Mibe heeft 2040 als deadline gezet om volledig verbrandingsmotorvrij te zijn. Zoals gezegd, andere merken kiezen veelal voor 2025 (Jaguar bijvoorbeeld) of 2030. "Het is onze verantwoordelijkheid om volledig CO2-neutraal te worden", zegt Mibe. "Dat zal erg moeilijk worden, maar ik denk dat het haalbaar is." Honda steekt de komende zes jaar 40 miljard euro in ontwikkeling.