Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 16

+ Top - Elektrische Audi A6 E-Tron Concept projecteert videogames op de muur

Het huidige Audi-design is gaapverwekkend saai. Kijk maar naar de Audi A4, A6 en A8. Dat de ontwerpers in Ingolstadt wel degelijk een fatsoenlijke auto kunnen tekenen, bewijst deze Audi A6 E-Tron Concept. De buitengewoon fraaie zakensedan loopt vooruit op de aankomende Audi A6 E-Tron en komt op een volle batterij zo'n 700 kilometer ver.

+ Top - Allemaal een auto op lpg? Zo is lpg goedkoper dan stroom

Nieuwe auto’s die op lpg rijden - ze bestaan nog. En wij snappen wel waarom, want lpg is veel goedkoper dan benzine en diesel. Maar betaal je met een auto op lpg ook minder voor brandstof dan voor een elektrische auto? Hier is een simpel rekenvoorbeeld met cijfers uit de echte wereld.

+ Top - MG ZS EV - Goedkoopste elektrische suv wordt nóg goedkoper

Met een vanafprijs van 30.985 euro is de MG ZS EV de goedkoopste (lees: minst dure) elektrische suv op de Nederlandse markt. Tijdelijk doet MG nu 4000 euro van de prijs af. En dat is niet voor het eerst …

+ Top - Bestel je een Kia EV6? Dan krijg je 63 procent korting op snelladen

Toevallig (of niet)! Hyundai en Kia maken vrijwel gelijktijdig de prijzen bekend van de elektrische Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. De crossovers - Volkswagen ID.4-concurrenten - zijn onderhuids deels gelijk. En het voordeel van de Kia is: als je hem bestelt krijg je een enorme korting op snelladen bij Ionity.

- Flop - Deze Ferrari zonder naam mag jij niet kopen

Dit is geen 'gewone' Ferrari 812 Superfast, al heeft-ie er wel veel van weg. Dit gelimiteerde model is alleen bedoeld voor "Ferrari's meest gepassioneerde verzamelaars en connaisseurs" en dat betekent dat jij hem niet mag kopen. Of je moet toevallig een hele Ferrari-verzameling in een schuur hebben staan …

- Flop - Toyota wil CO2-neutraal worden, maar lobbyt nog steeds tegen emissie-eisen

Toyota blijft achter als het op de introductie van elektrische auto's aankomt. Bij de onthulling van de Toyota bZ4X Concept - een stekker-suv die halverwege 2022 op de markt komt - sprak het merk de ambitie uit om volledig CO2-neutraal te worden. En toch lobbyt Toyota nog steeds keihard tegen milieuwetgeving en emissie-eisen.

- Flop - Stellantis zet peperduur Alfa Romeo Giulia/Stelvio-platform bij het grofvuil

Het Giorgio-platform van Alfa Romeo heeft miljarden gekost, zou voor vijftien automodellen worden gebruikt, maar zit tot nu toe alleen onder de Alfa Romeo Giulia en Stelvio. En daar blijft het bij. Stellantis - de nieuwe eigenaar van Alfa Romeo - stopt ermee. Toekomstige Alfa's moeten (deels) elektrisch worden en daar is het Giorgio-platform niet voor geschikt.