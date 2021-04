Stellantis zet peperduur Alfa Romeo Giulia/Stelvio-platform bij het grofvuil

Een probleem bij Alfa Romeo en Fiat is dat er geen continuïteit in de modellengamma's zit. Bijvoorbeeld: de Fiat Punto werd met pensioen gestuurd, maar er stond geen opvolger klaar. En bij Alfa Romeo is het leveringsprogramma - na het verscheiden van de Mito en Giulietta - uitgedund tot alleen de Giulia en Stelvio.

Er waren grote plannen met het Alfa Romeo Giorgio-platform

Die laatste twee staan op een achterwielaangedreven platform, dat Giorgio wordt genoemd. Het debuteerde in 2016 en zou aan de basis staan van een opleving voor Alfa Romeo. Maar ... zoals zo vaak gebeurt bij Fiat Chrysler, kwam er van de grote plannen weinig terecht. Er hadden vijftien Giorgio-modellen moeten komen. Tot nu toe zijn het er twee.

Ontwikkeling heeft Fiat Chrysler vele miljarden gekost

De ontwikkeling van het Giorgio-platform heeft Fiat Chrysler miljarden gekost. Het zou ook gebruikt gaan worden voor modellen van Chrysler, Dodge, Jeep en Maserati, maar dat is er nooit van gekomen. En nu wordt het dus ingeruild voor een nieuw platform (STLA), dat geschikt is voor elektrificatie.

Alfa Romeo Tonale niet Alfa-waardig en dus uitgesteld

Recent werd bekend dat de nieuwe Alfa Romeo Tonale wordt uitgesteld. De compacte suv is nog gebaseerd op Jeep-techniek en heeft een plug-in hybride-aandrijflijn. Alfa Romeo's nieuwe baas, Jean-Philippe Imparato, vindt dat de Tonale niet Alfa-waardig is en heeft het model teruggestuurd naar de tekentafel. De geëlektrificeerde aandrijflijn moet beter, aldus de Fransman.

Alfa-directeur: 'Alfa Romeo heeft stabiliteit nodig'

Alle toekomstige Alfa Romeo's worden (deels) elektrisch. "Als we dat niet doen, zijn we dood", zei Imparato in een gesprek met Italiaanse journalisten. "Wat er moet veranderen is, dat we niet iedere dag een andere strategie hebben: we hebben stabiliteit nodig. We werken nu aan een tienjarenplan, waarbij de eerste vijf jaar vastliggen. Daar wijken we niet meer vanaf."