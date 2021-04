Bestel je een Kia EV6? Dan krijg je 63 procent korting op snelladen

Eerst even de prijzen. De Kia EV6 is verwant aan de Hyundai Ioniq 5, dus begint het leveringsprogramma met een 58 kWh-versie met achterwielaandrijving en 170 pk (bereik: ongeveer 400 kilometer). Die variant kost 44.595 euro. Dan is er een EV6 met 77,4 kWh-batterij, een vermogen van 229 pk en een actieradius van ruim 510 kilometer voor minimaal 52.095 euro. Bestel je dezelfde uitvoering met vierwielaandrijving en 325 pk, dan ben je 2500 euro meer kwijt.

Kia EV6 GT met maar liefst 584 pk

Het topmodel van de Kia EV6-reeks is een bijzondere. De Kia EV6 GT heeft eveneens vierwielaandrijving en een 77,4 kWh-accu, maar koppelt dat aan een vermogen van liefst 584 pk. In een Kia! De EV6 GT gaat in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt een bereik van ongeveer 400 kilometer. Hij is leverbaar vanaf het vierde kwartaal en gaat je 63.595 euro kosten. Een warmtepomp is standaard (kost 995 euro op de standaard EV6).

Korting op snelladen voor vroegboekers

De Kia EV6 is sinds 1 april te reserveren. En om klanten een beetje achter de broek te zitten, heeft Kia iets bedacht. De eerste 1000 Nederlanders die zich vóór 30 april inschrijven voor een EV6, krijgen niet alleen de mogelijkheid om als eerste eentje te bestellen, maar profiteren ook van een jaar lang tegen gereduceerd tarief snelladen bij Ionity. Normaal gesproken kost dat 0,79 euro per kWh, dan slechts 0,29 euro. Een besparing van 63 procent.

Prijslijst Kia EV6