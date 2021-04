Elektrische Hyundai Ioniq 5 iets beter geprijsd dan de Volkswagen ID.4

Als je de elektrische Hyundai Ioniq 5 zo op de foto ziet, zou je denken dat hij een hatchback in de klasse van de Volkswagen ID.3 is. Maar in werkelijkheid is de Ioniq 5 een behoorlijk forse auto. Een soort crossover tussen een hatchback en een suv in de klasse van de Volkswagen ID.4.

Drie varianten van de elektrische Hyundai Ioniq 5

De Hyundai Ioniq 5 is er in drie varianten: achterwielaandrijving, 170 pk en 58 kWh-batterij (actieradius: 384 kilometer), eveneens achterwielaandrijving, 217 pk en 73 kWh-batterij (actieradius: 481 kilometer) én vierwielaandrijving, 305 pk en 73 kWh-batterij (actieradius: 460 kilometer). Ze zijn er in de uitrustingsniveaus Style, Connect, Connect + en Lounge.

Hyundai Ioniq 5 kan supersnel laden

Waarin de Hyundai Ioniq 5 verschilt van de Volkswagen ID.4 is in zijn laadcapaciteiten. De Koreaanse crossover heeft een 800V-systeem, waarmee hij ultrasnel kan laden. Zijn capaciteit is maximaal 220 kW, waarmee hij zijn batterij in slechts 18 minuten van 10 procent weer tot 80 procent kan opladen. Ter vergelijking: de ID.4 komt tot slechts 125 kW.

Beter geprijsd dan de Volkswagen ID.4

De Ioniq 5 is er vanaf 43.500 euro (170 pk, 58 kWh). Voor een ietwat vergelijkbare ID.4 moet je tussen de 42.190 en 46.490 euro neertellen. De 73 kWh-uitvoering van de Hyundai (217 pk) kost minimaal 46.500 euro. Bij Volkswagen ben je dan voor een ID.4 met 77 kWh en 204 pk iets meer kwijt: 47.790 euro.

Hyundai Ioniq 5 met vierwielaandrijving

Maar dan houdt het bij Volkswagen wel een beetje op. De meest luxe ID.4 kost 59.950 euro, maar heeft gewoon 77 kWh en 204 pk. Bij Hyundai heb je vanaf 54.500 euro een vierwielaangedreven Ioniq 5 (de ID.4 is er nog niet met 4WD) met 305 pk. Die mag - net als de achterwielaangedreven 73 kWh-variant - 1600 kilo trekken. De 58 kWh 'slechts' 750 kilo.