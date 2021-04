4 simpele voordelen van de Dacia Sandero die elke auto moet hebben

1. Stuur dat je op ‘6 uur’ kan vasthouden

Vroeger moest je het stuur op ‘tien voor twee’ vasthouden, tegenwoordig is het advies ‘kwart voor drie’. Maar we weten allemaal hoe het gaat op een rustige snelweg: één hand aan het stuur, het allerliefst onderaan het stuur op ‘6 uur’. Bij te veel auto’s zit daar een hinderlijke spaak, maar niet in de Dacia Sandero. Dacia snapt de kilometervreter.

2. Versiering op het dashboard

Goedkope auto’s hebben een dashboard van hard plastic. Daar kunnen we mee leven, mits de ontwerpers een vorm van versiering hebben aangebracht. Over het dashboard van de Sandero loopt een strook textiel: het stofje ziet er netjes uit en voelt lekker zacht aan. Er zit zelfs een laagje schuimrubber achter. Dat de centenknijpers bij Dacia daarmee akkoord zijn gegaan!

3. Actuele snelheid digitaal in beeld

Rondvraag op de redactie leert dat jonge bestuurders hier meer waarde aan hechten dan de oude garde: de actuele snelheid groot in beeld op een schermpje. Anders moet je zo goed kijken waar de wijzer op de snelheidsmeter precies naar wijst. En dan word je in de Dacia ook nog op het verkeerde been gezet, want daarin staan 70, 90 en 110 groot afgebeeld. In plaats van 80, 100 en 120, zoals in een ontwikkelde samenleving gebruikelijk is.

4. Touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Er zou een wet moeten komen die automerken verplicht om touchscreens altijd te laten werken met telefoonkoppeling via Apple CarPlay of Android Auto. Op die manier heb je geen duur, ingebouwd navigatiesysteem nodig. Dat is ook beter voor het milieu, want het delven van landkaartium is een vervuilend klusje.

Nog 1 simpel voordeel: goedkoop rijden op lpg

Begrijp ons goed: we zeggen niet dat elke auto op lpg moet rijden. Al zou dat niet eens zo’n slecht idee zijn, want in sommige gevallen is rijden op lpg nog goedkoper dan rijden op stroom. Van benzine en diesel wint gas het sowieso. Het tanken van lpg is wat gedoe, maar als je 0,66 euro per liter betaalt, mag je niet klagen. Dus eigenlijk zeggen we dat elke auto op lpg moet rijden.