Deze Ferrari zonder naam mag jij niet kopen

Want zo gaat dat bij Ferrari. Niet iedere jandoedel met veel geld kan in Maranello aan de poort kloppen om een speciaal model te kopen. Je moet al een nauwe band met het merk hebben. Wat betekent dat je minstens een paar LaFerrari's, Enzo's, of Speciales moet hebben gekocht. Voor een gelimiteerde Ferrari word je uitgenodigd, min of meer.

Ferrari 812 Superfast met 30 pk meer

Maar van deze nog naamloze Ferrari 812 Superfast-variant is zelfs nog niet bekend in wat voor oplage hij 'op de markt' komt. Het enige dat bekend is over de auto, is dat zijn atmosferische 6,5-liter V12 niet langer 800 pk levert, maar 830 pk. Daarbij is hebben de ingenieurs van Ferrari kwistig met koolstofvezel gestrooid, waardoor deze sportcoupé lichter is dan de 1744 kilo wegende 812.

Sterkste atmosferische motor ooit

De twaalfcilinder geeft zijn topvermogen pas bij 9500 tpm (!) vrij. Ter vergelijking: in de reguliere 812 Superfast ligt dat punt al bij 8500 tpm. Man, wat zal die nieuwe motor - de krachtigste atmosferische krachtbron ooit gebouwd - hemeltergend lekker klinken! Kippenvel.

In minder dan 2,9 tellen naar de 100

Wat dat allemaal betekent voor de prestaties is eveneens nog niet bekend. Maar we zijn er zeker van dat de Ferrari zonder naam gehakt maakt van de 812 Superfast en nóg sneller dan in 2,9 seconden naar 100 km/h sprint. Interessant ook is dat de super-gt vierwielbesturing meekrijgt, wat op hogere snelheid de stabiliteit vergroot en bij lagere snelheden de wendbaarheid.

Ducktailspoiler en geen achterruit

Dan het uiterlijk. Dat is uiteraard schatplichtig aan de 812 Superfast, maar heeft een aantal interessante nieuwe elementen, zoals de twee rechthoekige uitlaten op de hoeken van de achterdiffuser, de geïntegreerde ducktailspoiler, de dichte 'achterruit' en de koolstofvezel band over de motorkap.