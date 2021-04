MG ZS EV - Goedkoopste elektrische suv wordt nóg goedkoper

In juni vorig jaar startte MG een soortgelijke actie. Het Chinese merk verdubbelde toen de overheidssubsidie van 4000 euro op elektrische auto's voor particulieren. Met andere woorden: ook toen ging er 4000 euro van de prijs af. De subsidiepot voor 2021 is al lang op, dus nu blijft het bij de korting van MG zelf. Dat betekent dat je voor een MG ZS EV uit voorraad nu niet 30.985 euro kwijt bent, maar 26.985 euro. De levertijd is slechts twee weken.

Elektrische MG ZS EV met flink aantal eigenaardigheden

In maart 2020 reden we met de MG ZS EV. En tijdens de week dat we hem bij ons hadden, viel op dat de Chinese stekker-suv weliswaar vele pluspunten heeft, maar ook een flink aantal eigenaardigheden. De MG is ruim, heeft een grote batterij en een voordelige prijs. Helaas is hij behoorlijk luidruchtig en verbruikt hij veel stroom, waardoor zijn actieradius tegenvalt. Wat ons betreft is de MG ZS EV een auto waarmee we kunnen leven, zeker voor die prijs, maar meer ook niet.