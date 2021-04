Toyota wil CO2-neutraal worden, maar lobbyt nog steeds hard tegen emissie-eisen

In het persbericht over de bZ4X Concept heeft Toyota het over "het bereiken van CO2-neutraliteit", "voordelen voor het milieu", "bijdragen aan een beter milieu" en "de wereld een betere plek maken voor iedereen". Mooie woorden, die helaas meedogenloos worden ondergraven door de lobbyactiviteiten van Toyota.

Keihard verzet tegen het klimaatakkoord van Parijs

De Japanse fabrikant verzet zich sinds 2015 keihard tegen het klimaatakkoord van Parijs. Volgens de Britse krant The Guardian spenderen met name BMW, Daimler, Fiat Chrysler, Ford, General Motors én Toyota vele miljoenen aan het lobbyen tegen onder meer strengere emissie-eisen en de diverse Europese overheidsverboden op brandstofauto's vanaf 2030.

Toyota steunde de Amerikaanse president Trump

Daarbij steunde Toyota de Amerikaanse president Trump in zijn strijd tegen allerlei milieuregels. Trump heeft in vier jaar tijd meer dan honderd stukken wetgeving teruggedraaid, vooral op het gebied van luchtvervuiling, dierenbescherming, watervervuiling, en meer.

De Trump-regering klaagde ook de Amerikaanse staat Californië aan, die al sinds de jaren zeventig een uitzonderingspositie heeft op het gebied van uitstootregels. Die zijn in Californië veel strenger dan in de rest van de VS. Toyota steunde de zaak van Trump tegen Californië. Tenminste, totdat Joe Biden president werd … Toen trok Toyota opeens zijn steun in.

Toyota wil dat de VS niet inzetten op elektrische auto's

Afgelopen maand nog kwam Toyota negatief in het nieuws met zijn lobbyactiviteiten. De fabrikant probeerde de Biden-regering ervan te overtuigen niet in te zetten op volledig elektrische auto's. President Biden heeft namelijk aangekondigd dat over enkele jaren alle Amerikaanse overheidsvoertuigen elektrisch moeten zijn. En dat is slecht voor Toyota, dat nog geen EV's heeft.

Toyota gaat lobbyactiviteiten onder de loep nemen

Maar Toyota is nu toch van gedachten veranderd. In een korte verklaring aan persbureau Reuters heeft het bedrijf gezegd zijn lobbyactiviteiten onder de loep te nemen. Toyota gaat kijken "of ze overeenkomen met de langetermijndoelen van het Parijs-akkoord". Wij weten het antwoord nu al: nee! Maar Toyota heeft daar toch nog even de tijd voor nodig ...