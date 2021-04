Volkswagen ID.4 GTX: Er komt een hete versie van de elektrische suv

De Volkswagen ID.4 GTX heeft twee elektromotoren, die samen een vermogen van meer dan 300 pk leveren. In de basis is de elektrische suv een achterwielaandrijver, maar als het nodig is - voor meer grip of tractie - dan wordt de voorste elektromotor razendsnel bijgeschakeld. Er is een nieuwe rijmodus beschikbaar in de ID.4 GTX: Traction. Als de bestuurder daarvoor kiest, verandert de ID.4 in een permanente vierwielaandrijver.

Volkswagen ID.4 GTX krijgt gezelschap van ID.5 GTX

Volkswagen heeft nog weinig bekendgemaakt over de ID.4 GTX. Hij krijgt in ieder geval een herkenbaar uiterlijk, met een eigen lichtsignatuur en andere sportieve stijlelementen. Of hij de kenmerkende ruitjesbekleding op de stoelen van de GTI-modellen krijgt, weten we niet. De Volkswagen ID.4 GTX staat op een verlaagd sportonderstel. In de nabije toekomst krijgt hij gezelschap van de Volkswagen ID.5 GTX. Waarschijnlijk komt er van de Volkswagen ID.3 geen sportvariant.

De elektrische Volkswagen ID.4 rijd je voor een vast bedrag per maand via Volkswagen Private Lease.