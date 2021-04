De Polestar 1 gaat zijn laatste productiejaar in. Van de Chinees-Zweedse hybride-sportwagen worden in drie jaar tijd niet meer dan 1500 exemplaren gebouwd. De laatste vijfentwintig daarvan zullen als speciale editie worden uitgevoerd. Allemaal zijn ze matgoud. Of matgeel … Het is maar hoe je het bekijkt.

Polestar 1 met design van Volvo Concept Coupé

Thomas Ingenlath - directeur van Polestar - wordt er bijna emotioneel van. "Het is ongelooflijk dat onze prachtige halo car al dit jaar uit productie gaat. Met de [Polestar 1] hebben we grenzen verlegd, niet alleen qua technologie, maar ook op het gebied van design."

Ingenlath overdrijft. Want dat wil de pr-afdeling van Polestar natuurlijk graag. De Polestar 1 is een prachtige coupé, maar heeft zeker geen designgrenzen verlegd. Geheel volgens zijn milieuvriendelijke ethos, heeft hij een ontwerp gerecycled. Dat van de Volvo Concept Coupé, die al uit 2013 stamt.

Zwaargewicht met 609 pk sterke hybride-aandrijflijn

"De geavanceerde Polestar 1 heeft een lichtgewicht carrosserie, gemaakt van met koolstofvezel versterkt polymeer", meldt het persbericht over de Polestar 1 Special Edition. Maar dat kan niet voorkomen dat de tweedeurs sportcoupé maar liefst 2345 kilo weegt.

Het is dus maar goed dat de hybride-aandrijflijn van de Polestar 1 zo krachtig is. De 2,0-liter viercilinder voorin (met turbo- én supercharger) werkt samen met twee elektromotoren, met als resultaat een vermogen van 609 pk en een koppel van 1000 Nm. Op batterijpower alleen kan de Polestar 1 maximaal 124 kilometer ver komen.

Na vijfentwintig special editions is het over en uit

Goedkoop is de Polestar 1 uiteraard niet. In Nederland betaal je net geen 160.000 euro voor een exemplaar (maar een klein deel daarvan is BPM). Hoe het zit met de prijs van deze speciale, goudkleurige editie weten we niet. Maar na vijfentwintig ervan is het definitief over en uit voor de Polestar 1. "Einde", zoals Polestar zijn persbericht afsluit.