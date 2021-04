Elektrische Opel Manta GSe praat je de oren van het hoofd

Opel is nog niet helemaal klaar met de Manta GSe ElektroMOD, dus specificaties kunnen we je nog niet geven. Wel weten we dat de klassieke Manta geen viercilinder benzinemotor meer onder de matzwarte kap heeft, maar een elektromotor. En binnenin de Opel Manta GSe ElektroMOD vind je een retromodern interieur met onder meer een volledig digitaal instrumentarium.

Opel Mokka met nieuw Opel Vizor-design

De kersverse Opel Mokka - waar we erg tevreden over waren in onze test - is ontworpen volgens de nieuwe designtaal van Opel, die geïnspireerd is op de eerste generatie Opel Manta. De neus van de klassieke sportcoupé vormde de inspiratie voor de Vizor, zoals Opel zijn nieuwe 'gezicht' noemt.

Opel Manta GSe ElektroMOD praat nogal veel

Deze Opel Manta GSe ElektroMOD heeft daarvan een interactieve versie: de Pixel-Vizor. Voorop de elektrische restomod zit een digitaal display, waarmee de Manta met zijn omgeving kan communiceren. "My German heart has been elektrified", laat de auto op de foto weten. En: "I am on a zero e-mission", "I am an ElektroMOD."

Gebaseerd op een Manta van Opel Classic

Vooralsnog lijkt het een gimmick: met een zwemmende mantarog over de Pixel-Vizor, een Opel-logo als QR-code en een paar geanimeerde bliksemschichten. Volgens Opel is de Manta GSe ElektroMOD het werk van een jong ontwikkelingsteam binnen de fabrikant. Ze zijn dit project kennelijk op eigen initiatief gestart. De Manta GSe is gebaseerd op een echte klassieke Manta, die bij Opel Classic stond te wachten op restauratie.