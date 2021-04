Allemaal een auto op lpg? Zo is lpg goedkoper dan stroom

De vraag of rijden op lpg goedkoper is dan rijden op stroom, schiet ons te binnen wanneer we met de nieuwe Dacia Sandero Bi-Fuel over de A2 reden. De rijbanen zijn gevuld met elektrische modellen van Tesla, Nissan en Hyundai. Met een elektrische auto valt voordeel te halen, maar rijden op lpg is ook cheap.

Auto op lpg versus elektrisch: de prijs van lpg en stroom

We vergelijken de Dacia Sandero Bi-Fuel met een volledig elektrische auto uit het B-segment: de Opel Corsa-e (test).

Bij 100 km/h klokken we voor de Dacia Sandero Bi-Fuel een lpg-verbruik van 6,6 liter per 100 kilometer. We gaan ervanuit dat je een goedkoop tankstation opzoekt dat 0,66 euro per liter rekent. Rijden op lpg kost dan 4,36 euro per 100 kilometer aan brandstof.

Uit onze actieradiustest van de Corsa-e rolt bij 100 km/h een stroomverbruik van 15,4 kWh/100 km. Hoeveel kost stroom? Het klinkt bijna als een strikvraag. Als je thuis kunt opladen, betaal je ongeveer 0,23 euro per kilowattuur. Rijden op stroom kost dus 3,54 euro per 100 kilometer.

Máár, zoals automobilisten zonder eigen oprit ons graag vertellen, zijn veel mensen afhankelijk van openbare laadpalen. Daarbij is 0,37 euro per kWh een gangbaar tarief, wat neerkomt op 5,70 euro per 100 kilometer aan brandstofkosten. Snelladen is vaak nog duurder.

Kortom, als we puur naar de brandstofkosten kijken, is rijden op lpg goedkoper dan rijden op stroom dat uit een openbaar laadpunt komt. De EV-rijder die thuis kan opladen is wel goedkoper uit dan de lpg-rijder.



Auto op lpg: wegenbelasting versus hoge aanschafprijs

Tot slot twee discussiepunten. Voor een lpg-auto betaal je wegenbelasting: 169 euro per kwartaal als je een Dacia Sandero Bi-Fuel koopt en in de provincie Utrecht woont. Met een elektrische auto hoef je tot en met 2024 géén motorrijtuigenbelasting te betalen. Dat scheelt toch 57 euro per maand. Overweeg je een Sandero Bi-Fuel en wil je dat bedrag terugverdienen met het verschil tussen 4,36 euro (lpg) en 5,70 euro (openbaar laden), dan moet je 50.000 kilometer per jaar rijden …

Het grootste minpunt van elektrische auto's is de hoge aanschafprijs. De Opel Corsa-e is een relatief betaalbaar model en kost 30.599 euro. Een Dacia Sandero Bi-Fuel heb je vanaf 13.790 euro, maar omdat wij niet zijn opgevoed door wolven, kiezen we de 15.390 euro kostende Comfort-uitvoering. Dat is nog steeds de helft van de prijs van de elektrische Corsa. Dat prijsverschil ga je niet terugverdienen met goedkope stroom, lage onderhoudskosten of belastingvoordeel.