BMW M3 en M4 met 4WD: Zo snel was een BMW M3/M4 nog nooit!

De huidige BMW M5 is de eerste met vierwielaandrijving. Maar dat betekent niet dat de speelsheid is verdwenen. Eind 2017 zette de M5 het wereldrecord voor de langste drift ooit, met een afstand van 374 kilometer. Het M xDrive-systeem van de M5 komt in grote lijnen overeen met de vierwielaandrijving van de nieuwe BMW M3 en M4. Het meeste vermogen gaat naar de achteras en er is ook een 2WD-stand om alle paardenkrachten die kant op te dirigeren.

BMW M3 en M4 Competition xDrive een klap sneller

Vierwielaandrijving is optioneel op de BMW M3 en M4, maar alleen op de 510 pk sterke Competition-variant. De standaardversie met 480 pk heeft altijd alleen maar achterwielaandrijving. Het M xDrive-systeem heeft een grote invloed op het sprintvermogen van de BMW M3 en M4 Competition. De sprint naar 100 km/h is nu al na 3,5 seconden achter de rug. En daarmee is de M3/M4 bijna een halve seconde sneller geworden.

Wachten op de BMW M3 Touring en M4 CSL

Je kan overigens niet zien of je met een BMW M3 of M4 Competition xDrive te maken hebt. In vergelijking met de 'gewone' M3 en M4 hebben de 4WD-uitvoeringen alleen een setje grotere wielen (19 inch vóór en 20 inch achter). BMW is daarbij nog niet klaar met de M3 en M4. Er komen nog een cabrioversie aan, een M3 Touring (voor het eerst in de geschiedenis) en een hardcore CSL-variant.