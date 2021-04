Als je een Volkswagen ID.4 verlengt, krijg je deze Volkswagen ID.6

Daarmee bedoelen we dat de Volkswagen ID.6 de langere versie is van de Volkswagen ID.4, met plek voor zeven inzittenden in plaats van vijf. Hij is de productievariant van de Volkswagen ID. Roomzz Concept uit 2019. Afgelopen december kwam onze spionagefotograaf de elektro-suv al tegen in het hoge Scandinavische noorden, waar hij - gek genoeg - vermomd was als Peugeot. De ID.6 staat op hetzelfde MEB-platform als de ID.4, maar is zo'n 30 centimeter langer (4,87 meter), met een wielbasis die 20 centimeter is gegroeid (2,96 meter).

Twee versies van de Volkswagen ID.6

Zoals je op de foto's kunt zien, heeft de Volkswagen ID.6 een ander front dan de ID.4 en een heel iets gewijzigde achterzijde. Het model werd gepresenteerd op de autoshow van Shanghai in twee uitvoeringen: de Volkswagen ID.6 Crozz en de Volkswagen ID.6 X. Het verschil tussen de twee is ons volstrekt onduidelijk. Ze hebben iets andere designdetails en worden - wonderwel - door andere bedrijven gemaakt: de ID.6 Crozz door FAW-Volkswagen en de ID.6 X door SAIC-Volkswagen. Als je als Westers merk in China aan de bak wilt, moet je een joint-venture sluiten met een Chinese fabrikant.

Huh? Volkswagen ID.6 niet naar Europa

Onderhuids is de Volkswagen ID.6 helemaal gelijk aan de ID.4. Hij is er met achterwielaandrijving (204 pk) of 4WD (306 pk), met een 58 kWh of 77 kWh-batterij. Volgens de Chinese NEDC-meetmethode komt hij op een volle batterij maximaal 588 kilometer ver. Maar dan het vreemde: Volkswagen heeft vooralsnog helemaal geen plannen om de ID.6 naar Europa te halen. De langere ID.4 blijft in China.