Hoe de opvolger van de Ford Mondeo de Citroën C5 X achternagaat

Studiemodellen, de grote autobeurs in Shanghai staat er vol mee. Deels van een heleboel merken die we niet kennen, maar ook de gedoodverfde opvolger van de Audi A6 staat er. Op de Ford-stand worden we verrast door de elektrische Ford Evos. De naam is bekend van een futuristische concept-coupé met vleugeldeuren uit 2011, maar het ontwerp lijkt er geen steek op.

Ford Evos met een vleugje Citroën C5 X



Waar deze Evos ons wel sterk aan doet denken, is de onlangs gepresenteerde Citroën C5 X. Net als die nieuwe Fransoos, lijkt het studiemodel van Ford op een kruising tussen een sedan, een coupé, een stationwagon en een SUV. Wat je noemt de ultieme cross-over. Of is het nu een ondefinieerbaar asbakkenras?







Hoe dan ook, de auto ziet er bijzonder productieklaar uit en zeker niet typisch Oosters. Toch beweert Ford dat de Evos in de eerste plaats voor de Chinese markt is ontwikkeld. Maar wij denken dat het merk voor de Europse markt ook nog wel een extra elektrische auto kan gebruiken. Bovendien heeft Ford onlangs beweerd dat het vanaf 2030 in Europa alleen nog maar elektrische auto's wil aanbieden.



Tuurlijk, je kunt hier sinds kort de Ford Mustang Mach-E kopen. Maar de vraag is of die elektrische SUV (vanaf ca. 50.000 euro) voldoende is om Fords gemiddelde CO2-uitstoot zo ver omlaag te krijgen dat aan het voorgeschreven gemiddelde van 95 g/km wordt voldaan. De Ford Evos is iets compacter en slaagt er wellicht in om wat meer klanten voor zich te winnen.



Model bóven de Focus



Over de technische specificaties van de Evos laat Ford nog niets los, maar het lijkt logisch dat die deels overeenkomen met die van de goedkopere versies van de Mustang Mach-E. Mocht Ford de Evos inderdaad naar Europa halen, dan verwachten we prijzen waarmee de Evos kan concurreren met auto's als de Volkswagen ID.3 en de Mercedes EQA. Terwijl de Ford ons wel een slagje groter lijkt. Bovendien zou Ford met de Evos weer een interessant model bóven de Focus krijgen, nu de Mondeo ons heeft verlaten.







Fraai interieur in de Evos



Als de Evos inderdaad hierheen komt, hopen we dat Ford het interieur van het studiemodel grotendeels zal behouden, want dat ziet er bijzonder appetijtelijk uit. Het dashboard heeft gelukkig zo'n afzichtelijk groot, i-Pad-achtig apparaat centraal op het dashboard zoals de mach-E en Tesla's, maar een fraai geïntegreerd superbreedbeeldscherm. Daarnaast geven de koperkleurige accenten het interieur een warme uitstraling. Laat maar komen!