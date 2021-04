De Maserati Levante Hybrid brult! Maar wel als een lief schattig leeuwenwelpje.

De Maserati Levante Hybrid brult zoals je van een Maserati mag verwachten. Althans, dat wil het Italiaanse merk ons heel graag laten geloven, bij de presentatie van de geëlektrificeerde SUV op de Sjanghai Auto Show 2021. Maar de Levante Hybrid brult niet als een volgroeide Koning Leeuw met een zes- of achtcilinder. Het is eerder de strijdkreet van een lief schattig pluizig leeuwenwelpje.

Minder benzine, minder CO2

Onder de motorkap van de Maserati Levante Hybrid schuilt namelijk geen grote V6- of V8-motor, maar een tweeliter viercilinder. Zoals het een Maserati betaamt, is deze vanzelfsprekend voorzien van turbotechniek, maar er is óók een 48-volt startgenerator aan het blok gekoppeld.

Dit apparaat geeft de vierpitter een elektrisch zetje in de rug, door vermogen te trekken uit een extra accu waarin geregenereerde remenergie is opgeslagen. Dat scheelt benzine, dat scheelt vuile uitlaatgassen. De Maserati Levante Hybrid beschikt over een motorvermogen van 330 pk en een maximum koppel van 450 Nm. Daarmee zit hij net zo snel op de 100 als de Levante met V6: in 6,0 seconden.





Eigenlijk had hij Levante Mild Hybrid moeten heten

De Maserati Levante Hybrid is eigenlijk geen volwaardige hybride, waarbij een elektromotor de taken van de verbrandingsmotor zo nu en dan overneemt. De Levante Hybrid had daarom Levante Mild Hybrid moeten heten. De startgenerator heeft de taak om met zijn elektrische impuls het verbruik en de CO2-uitstoot van de viercilinder terug te dringen, maar volledig op stroom rijden zit er niet in.

Wat de Levante Hybrid aan benzine verbruikt, heeft Maserati nog niet bekend gemaakt. Afhankelijk van de uitvoering en de bandenmaat, schommelt de CO2-uitstoot tussen de 231 en 252 gram per kilometer. Ter vergelijking: de Levante V6 (350 pk) braakt maar liefst 283 tot 303 gram CO2 per kilometer de lucht in. Dat verschil gaat de Maserati-koper vooral in de prijs van de Levante Hybrid merken. Een bedrag wordt op een later moment bekendgemaakt, maar je kunt ervan uitgaan dat het prijsverschil vergelijkbaar zal zijn met de Ghibli Hybrid, die maar liefst 33.000 euro goedkoper is dan de versie met V6-motor!

Blauw is de kleur van een geëlektrificeerde Maserati

De koper van de Maserati Levante Hybrid hoeft zich voor de buitenwereld niet te schamen dat-ie in een zuinige bui is geweest. De auto brult het niet van de daken dat het om de 'Efficiency Edition' gaat. De ringen om de koelopeningen in de voorschermen zijn blauw van kleur, net zoals de remklauwen en de Maserati-drietanden op de C-stijlen. Ook aan boord is er uiterst subtiel met blauwe elementen gekleurd.